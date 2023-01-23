https://sputniknews.com.tr/20230123/tarih-verildi-istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-1066068532.html

Tarih verildi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Tarih verildi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Ocak ayı sonunda Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı beklenirken, İstanbul'a şubat ayı başında kar yağması bekleniyor. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T13:20+0300

2023-01-23T13:20+0300

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Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, ocak ayının sonunda Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı beklendiğini belirtti. Çalışkan, İstanbul'a ise şubat başında kar yağma ihtimalinin olduğunu söyledi.NTV Meteoroloji Uzmanı Çalışkan, yaptığı değerlendirmede, yeni haftayla birlikte ilk üç gün, yağış olmayacağını açıkladı.Çalışkan, "27'sinden itibaren yağışların giriş yaptığı bir dönem olacak. 26'sında batı bölgelerine yağış giriş yapacak. 27-28 Ocak itibarıyla doğu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor" dedi."Ocak ayının sonu ile şubat ayında başında kar yağacak illerimiz olacak" diye konuşan Çalışkan, İstanbul'da bugün ve üç gün boyunca poyrazın sert eseceğini bildirdi.Çalışkan, "Marmara genelinde rüzgar soğuk esiyor. Perşembe günü Ege'ye kuvvetli sağanak yağış gelecek. Marmara bölgesinde ise yağmur bekleniyor" ifadesini kullandı.Öte yandan Çalışkan, şubat başında İstanbul'a kar yağma ihtimalinin olduğunu dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230123/ankarada-son-yillarin-en-kurak-kisi-yasaniyor-1066066388.html

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kar, istanbul, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, yağış, kuraklık