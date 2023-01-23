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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/svr-baskani-nariskin-ukrayna-batidan-aldigi-silahlari-nukleer-santrallerde-depoluyor-1066078471.html
SVR Başkanı Narışkin: Ukrayna, Batı'dan aldığı silahları nükleer santrallerde depoluyor
SVR Başkanı Narışkin: Ukrayna, Batı'dan aldığı silahları nükleer santrallerde depoluyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Ukrayna ordusunun Batı'dan aldığı silahları ve mühimmatı nükleer santrallerde depoladığını... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T16:47+0300
2023-01-23T16:47+0300
ukrayna krizi
sergey narışkin
ukrayna
nükleer
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Narışkin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Batı tarafından sağlanan silahları ve mühimmatı nükleer santrallerin arazilerinde depoladığına dair güvenilir veriler var. Bu, Ukrayna ordusu için en pahalı ve az bulunan HIMARS sistemlerinin ve yabancı hava savunma sistemlerinin füzelerini, ayrıca büyük kalibreli topçu mühimmatını kapsıyor" dedi.Sadece Aralık 2022'nin son haftasında 'ölümcül yük' dolu vagonların Rivne Nükleer Güç Santrali'ndeki Rafalovka tren istasyonuna ulaştığına dikkat çeken Narışkin, Kiev'in Rus ordusunun nükleer felaketten kaçınmak için nükleer santralleri hedef almayacağına güvendiğinin altını çizdi.Dinyeper'de bir binanın Ukrayna'ya ait füzeyle vurulmasına atıfta bulunarak yine bir 'kafası karışık' füzenin depoların ve nükleer santralin havaya uçmasına yol açabileceği uyarısında bulunan Narışkin, "Olası bir trajedinin sorumluluğu, her zaman Moskova'ya yüklenebilir. Umarım Kiev, ABD ve müttefiklerinden daha fazla silah ve mühimmat almak için bu depoları patlatmayı düşünmez. Bu yöntem, uluslararası teröristler tarafından sıkça kullanılıyor" ifadelerini kullandı.Ukrayna güçleri, çok uzun zamandır Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırılar düzenliyor ve ciddi nükleer riskler doğuruyor.
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sergey narışkin, ukrayna, nükleer
sergey narışkin, ukrayna, nükleer

SVR Başkanı Narışkin: Ukrayna, Batı'dan aldığı silahları nükleer santrallerde depoluyor

16:47 23.01.2023
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Sputnik / Sergey Guneev
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Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Ukrayna ordusunun Batı'dan aldığı silahları ve mühimmatı nükleer santrallerde depoladığını belirtti.
Narışkin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Batı tarafından sağlanan silahları ve mühimmatı nükleer santrallerin arazilerinde depoladığına dair güvenilir veriler var. Bu, Ukrayna ordusu için en pahalı ve az bulunan HIMARS sistemlerinin ve yabancı hava savunma sistemlerinin füzelerini, ayrıca büyük kalibreli topçu mühimmatını kapsıyor" dedi.

Sadece Aralık 2022'nin son haftasında 'ölümcül yük' dolu vagonların Rivne Nükleer Güç Santrali'ndeki Rafalovka tren istasyonuna ulaştığına dikkat çeken Narışkin, Kiev'in Rus ordusunun nükleer felaketten kaçınmak için nükleer santralleri hedef almayacağına güvendiğinin altını çizdi.

Dinyeper'de bir binanın Ukrayna'ya ait füzeyle vurulmasına atıfta bulunarak yine bir 'kafası karışık' füzenin depoların ve nükleer santralin havaya uçmasına yol açabileceği uyarısında bulunan Narışkin, "Olası bir trajedinin sorumluluğu, her zaman Moskova'ya yüklenebilir. Umarım Kiev, ABD ve müttefiklerinden daha fazla silah ve mühimmat almak için bu depoları patlatmayı düşünmez. Bu yöntem, uluslararası teröristler tarafından sıkça kullanılıyor" ifadelerini kullandı.
Ukrayna güçleri, çok uzun zamandır Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırılar düzenliyor ve ciddi nükleer riskler doğuruyor.
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