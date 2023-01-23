https://sputniknews.com.tr/20230123/siyasi-partilerde-milletvekilligi-yarisi-basladi-vekil-olmak-isteyen-istifa-ediyor-1066062844.html

Siyasi partilerde milletvekilliği yarışı başladı: Vekil olmak isteyen istifa ediyor

Siyasi partilerde milletvekilliği yarışı başladı: Vekil olmak isteyen istifa ediyor

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine geri sayım sürerken, milletvekili olmak isteyen teşkilat mensupları görevlerinden bir bir ayrılıyor. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

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politika

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

seçim

milletvekili

milletvekili adayı

aday

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Seçimler öncesi siyasi partilerde milletvekilliği için yarış başladı. Haber Global'in aktardığı bilgilere göre MHP'de 31 il başkanı milletvekili olmak için görevinden ayrıldı. CHP'de ise 40 il ve 39 ilçe başkanı adaylık için istifa etti. AK Parti'de ise süreç henüz başlamadı.

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ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), seçim, milletvekili, milletvekili adayı, aday