https://sputniknews.com.tr/20230123/siyasi-partilerde-milletvekilligi-yarisi-basladi-vekil-olmak-isteyen-istifa-ediyor-1066062844.html
Siyasi partilerde milletvekilliği yarışı başladı: Vekil olmak isteyen istifa ediyor
Siyasi partilerde milletvekilliği yarışı başladı: Vekil olmak isteyen istifa ediyor
2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine geri sayım sürerken, milletvekili olmak isteyen teşkilat mensupları görevlerinden bir bir ayrılıyor. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T11:51+0300
2023-01-23T11:51+0300
2023-01-23T11:51+0300
politika
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
seçim
milletvekili
milletvekili adayı
aday
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Seçimler öncesi siyasi partilerde milletvekilliği için yarış başladı. Haber Global'in aktardığı bilgilere göre MHP'de 31 il başkanı milletvekili olmak için görevinden ayrıldı. CHP'de ise 40 il ve 39 ilçe başkanı adaylık için istifa etti. AK Parti'de ise süreç henüz başlamadı.
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ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), seçim, milletvekili, milletvekili adayı, aday
ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), seçim, milletvekili, milletvekili adayı, aday
Siyasi partilerde milletvekilliği yarışı başladı: Vekil olmak isteyen istifa ediyor
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2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine geri sayım sürerken, milletvekili olmak isteyen teşkilat mensupları görevlerinden bir bir ayrılıyor.
Seçimler öncesi siyasi partilerde milletvekilliği için yarış başladı.
Haber Global'in aktardığı bilgilere göre MHP'de 31 il başkanı milletvekili olmak için görevinden ayrıldı.
CHP'de ise 40 il ve 39 ilçe başkanı adaylık için istifa etti.
AK Parti'de ise süreç henüz başlamadı.