Selvi: Akşener'in İmamoğlu'na, 'Erken seçime götüreceğim, o zaman aday olursun' dediği söyleniyor

"Ben 14’üncü cumhurbaşkanı olmak için mücadele ettiğini düşünüyorum ama Meral Akşener’in, 'Ekrem, sen 15’inci cumhurbaşkanlığı için hazırlıklarını yap. 2 yıl içinde erken seçime götüreceğim. Sen de o zaman cumhurbaşkanı adayı olursun' dediği söyleniyor. Ben Ekrem İmamoğlu’nun seçim çizmelerini giyip Kastamonu seferine çıkması nedeniyle kulislerde konuşulanları aktarıyorum. Tecrübeli bir politikacı olan Akşener’in, 'Ekrem acele etme. 2 yıl içinde erken seçime gideceğiz. Kılıçdaroğlu ile savaşarak kaybedeceğin bir hamle yapma. Senin yaşın genç, 2 yıl bekle. Erken seçim olunca sen 15’inci cumhurbaşkanı adaylığına talip ol' demesi siyasetin doğal akışına ters değil."