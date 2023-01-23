https://sputniknews.com.tr/20230123/selvi-aksenerin-imamogluna-erken-secime-goturecegim-o-zaman-aday-olursun-dedigi-soyleniyor-1066061406.html
Selvi: Akşener'in İmamoğlu'na, 'Erken seçime götüreceğim, o zaman aday olursun' dediği söyleniyor
Selvi: Akşener'in İmamoğlu'na, 'Erken seçime götüreceğim, o zaman aday olursun' dediği söyleniyor
Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "2 yıl içinde erken seçime götüreceğim. Sen... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T11:26+0300
2023-01-23T11:26+0300
2023-01-23T11:26+0300
politika
meral akşener
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
cumhurbaşkanı
abdulkadir selvi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve İBB Başkanı İmamoğlu'na dair bir kulis bilgisini paylaştı. Selvi bugünkü yazısında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230122/mansur-yavastan-kilicdarogluna-insallah-bu-parkin-acilisina-cumhurbaskani-olarak-tesrif-edersiniz-1066046705.html
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meral akşener, ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, cumhurbaşkanı, abdulkadir selvi
meral akşener, ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, cumhurbaşkanı, abdulkadir selvi
Selvi: Akşener'in İmamoğlu'na, 'Erken seçime götüreceğim, o zaman aday olursun' dediği söyleniyor
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Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "2 yıl içinde erken seçime götüreceğim. Sen de o zaman cumhurbaşkanı adayı olursun" söylediğini iddia etti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve İBB Başkanı İmamoğlu'na dair bir kulis bilgisini paylaştı.
Selvi bugünkü yazısında
şunları ifade etti:
"Ben 14’üncü cumhurbaşkanı olmak için mücadele ettiğini düşünüyorum ama Meral Akşener’in, 'Ekrem, sen 15’inci cumhurbaşkanlığı için hazırlıklarını yap. 2 yıl içinde erken seçime götüreceğim. Sen de o zaman cumhurbaşkanı adayı olursun' dediği söyleniyor. Ben Ekrem İmamoğlu’nun seçim çizmelerini giyip Kastamonu seferine çıkması nedeniyle kulislerde konuşulanları aktarıyorum. Tecrübeli bir politikacı olan Akşener’in, 'Ekrem acele etme. 2 yıl içinde erken seçime gideceğiz. Kılıçdaroğlu ile savaşarak kaybedeceğin bir hamle yapma. Senin yaşın genç, 2 yıl bekle. Erken seçim olunca sen 15’inci cumhurbaşkanı adaylığına talip ol' demesi siyasetin doğal akışına ters değil."