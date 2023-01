https://sputniknews.com.tr/20230123/sayfayi-daha-az-yenilemek-mumkun-ekrana-bakma-suresini-azaltmanin-7-yolu--1066067166.html

Sayfayı daha az yenilemek mümkün: Ekrana bakma süresini azaltmanın 7 yolu

Ekran karşısında geçirilen vakit süreleri uzadıkça fiziksel ve zihinsel şikayetler de buna bağlı olarak artıyor. Henüz resmi olarak bir bağımlılık türü olarak... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

Hollandalı psikolog Olivia Brouilette, Insider'a verdiği görüşte, ekrana bakma alışkanlığının yakın bir zamanda psikologlar arasında onaylanmış resmi bir bağımlılık türü olarak kabul edileceğinden emin olduğunu ifade etti. Hem profesyonel hem de kişisel olarak her yaştan insanda ekran bağımlılığı gördüğünü ifade eden Brouillette “Bunun önümüzdeki yıllarda onaylanmış bir bağımlılık olarak ele alınacağını, ‘Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı’ ve ‘Uluslararası Hastalık Sınıflandırması’na eklenebileceğini belirtti. Gereğinden fazla ekrana bakma durumunda kişide uyku bozuklukları, göz yorgunluğu ve baş ağrısı gibi fiziksel sorunların görüldüğünü söyleyen Brouillette, bunun yanında bilinç bulanıklığı, kafa karışıklığı, odaklanma eksikliği, başkalarıyla yüz yüze etkileşimde zorlanma gibi zihinsel belirtilere de dikkat çekti.Psikolog Brouilette, ekran bağımlılığından muzdarip olduğunu düşünen kişilere, ekran karşısında geçirdikleri süreyi azaltabilecek yedi öneri verdi. 'Motive edecek nedeni bulun'Brouilette'ye göre kişinin ekran karşısında daha az vakit geçirmesini motive edecek bir nedeni olmalı. İyi bir uyku almak bu nedenlerden birine örnek olarak gösterilebilir. "Bir şeyi yapmak için iyi bir nedeniniz olduğu zaman onu devam ettirme olasılığınız yüksektir" diyen Brouilette, ekran karşısındaki süresini azaltmak isteyen insanların sebep belirlediği takdirde başarıya ulaşmak konusunda bir anahtara sahip olacağını belirtiyor. 'Spesifik olun' Ekran karşısında geçirdiği süreyle kişinin ne yaptığını gözlemlemesi gerektiğini söyleyen Brouillette, "Ardından kendinize hangi sınırları koymak istediğinize karar verin" dedi.Bu sınırların kişinin durumuna göre belirlenebileceğini söyleyen Brouillette, "Ekran sürenizin çoğu gün içinde çalışarak harcanıyorsa fakat işiniz bittiğinde birkaç saat sosyal medyada geziniyorsanız, sosyal medya yönüne odaklanın" dedi. Yalnızca belirli uygulamaların kullanımını tamamen kesmekten daha çok spesifik kararlar alınması gerektiğini öneren Brouillette, "Sosyal medyada 4 saat geçiriyorsanız, 2 saatle sınırlamaya çalışın, varsa telefonunuzdaki süre sınırlama özelliğini kullanın ve kodu güvendiğiniz birine verin" ifadelerini kullandı. Spesifik ve ölçülebilir hedefler belirlemek, bu konudaki ilerlemeleri belirlemeye yardımcı olabilir.'Kullanışlı uygulamalardan faydalanın'Telefonun ekranına gelen bildirimler, aramalar ya da mesajlar kişilerin dikkatini de kolayca dağıtabiliyor. Brouillette, telefonun dikkati dağıtmasını engellemek adına var olan uygulamalardan birini kullanmayı önerdi. 'Yerine koyacak yeni bir alışkanlık edinin'Brouillette, ekran karşısında geçirdiği sürenin yerine yeni bir alışkanlık edinmeyi de tavsiye etti. Yeni bir hobi, okunacak yeni bir kitap bu alışkanlıklardan olabilir. 'Yalnız olmayın'Ekran karşısında kişinin geçirdiği süreyi azaltmak için koyduğu hedeflerde bir ekip arkadaşı olmasının da faydalı olabileceğini söyleyen Brouillette, "Aynı sorumluluk arkadaşı gibi sizinle takım olabilecek birini bulun" dedi. 'Gerçekçi hedefler belirleyin'Gerçekçi hedefler belirlemenin önemine vurgu yapan Brouillette, hedeflerin çok büyük olduğu takdirde kişinin başarısız sonuçlara da kendisini hazırlayacağını ve hatta pes edebileceğini de söyledi.Brouillette, "Küçük, gerçekçi hedeflerle başlayın ve zaman içinde geliştirin" dedi.'Zorluklar karşısında inatçı olun, pes etmeyin'İnsanların ekran karşısında geçirdiği süreyi kısaltmaya başladıklarında onları neyin beklediğine yönelik soruya Brouillette, "Dürüst olmak gerekirse, can sıkıntısı" cevabını verdi."Eğlence kaynağınızın bir ekrana bağlı olmasına alışkınsanız, o ekranı çok fazla kullanmayı bıraktığınızda sıkılacaksınız" diyen Brouillette, "Bir alışkanlığı kazanmak nasıl zaman alıyorsa, bir alışkanlığı bırakmak da zaman alacaktır" ifadelerini kullandı.Bazı insanlar için bu sürecin can sıkıntısı yaratabileceğini de belirten Brouillette, bu sürecin zorluklarla birlikte gelebileceğini kavramanın ve bu zorluklar karşısında plan yapmanın hayal kırıklığını azaltabileceğini söyledi.

