Sadettin İnan: Seçim sürecine kadar vatandaşa 85-90 liradan kıyma satılacak

Meliha Okur’la Anlat Bana programında kırmızı et fiyatlarındaki artış gündeme alındı. Program konuğu Sadettin İnan, ‘Şu anda yeterli hayvanımız kalmadığı için... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

Milli Gazete Haber Müdürü Sadettin İnan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk oldu.Sadettin İnan: Seçim sürecine kadar vatandaşa 85-90 liradan kıyma satılacakÖzellikle gelişme çağındaki çocukların tüketmesi gereken temel gıda maddelerinin başında gelen kırmızı etle ilgili yaşanan sorunları anlatan Sadettin İnan, şu ifadeleri kullandı:“Şu anda yeterli hayvanımız kalmadığı için yurt dışından (besilik değil) kasaplık hayvan ithalatı açıldı. Öncelikle Macaristan’dan 5 bin hayvan, Brezilya’dan 15 bin baş kasaplık hayvan getirilecek. Bunlar kesilip doğrudan Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu’nun satış mağazalarında vatandaşa satılacak. Pekâlâ fiyatlar düşecek mi? Vatandaşa katkısı olacak mı diye baktığımızda, aslında fiyatlar düşmeyecek. Ama kurum, zararına bu satışı yapacağı için en azından seçim sürecine kadar fiyatlar baskılanacak. Vatandaşa 85-90 liradan kıyma satılmış olacak. Ama normal piyasada kasapta bir kilo kıymanın fiyatı şu anda 180-220 lira arasında değişiyor. Sadece kasaplar da değil aynı zamanda Tarım Kredi marketlerde de durum aynı. Maliyetlerde ciddi bir artış var maalesef.’Et ve Süt Kurumu’nun Bakanlığa gönderdiği ‘acil kodlu’ raporda neler yazıyor?Eğer et fiyatlarının bu planlara rağmen indirilmemesi durumunda doğrudan kemiksiz et ithalatının da yapılacağını öngören İnan, devamında şunları söyledi:‘Şu anda Et ve Süt kurumunun gündeminde yer alıyor. Bunun için öncelikle olarak Sırbistan ve Bosna Hersek’e heyetler gönderilmiş durumda. Hazine ve Tarım bakanlıklarının ithalat konusunda oturup bir gıda komitesinde bu konunun konuşulduktan sonra kararı alınmış değil. Burada Et ve Süt Kurumunun kasım ayında Tarım Bakanlığına sunduğu ve kamuoyuna açıklanmayan bir rapor var. Ama takip ettiğimiz bir alan olduğu için oradaki haber kaynaklarından edindiğimiz bilgiler doğrultusunda bir haber yapmıştık. Et ve Süt Kurumu acil kodlu bir rapor hazırlayıp Tarım Bakanlığına sunuyor; ‘bizim acil bir şekilde kasaplık hayvan ithalatını yapmamız gerekir, yoksa Ramazan öncesinde, tam seçim atmosferinde et fiyatları ciddi anlamda ülke gündeminde başat rol oynayacak ve bunun önüne geçmemiz gerek’ diye. Zaten bunun ardından ithalata dair çalışmalar başlatılıyor. Normalde et fiyatlarında bir spekülasyon yoktu ama Tarım Bakanlığına kendi uyguladığı yanlış politikaların üstünü örtmek için bir suçlu bulmaları gerekiyordu. Bunu da sanki üretici burada bir suçluymuş gibi adres gösterilerek Tarım Bakanlığında et fiyatlarında spekülasyon yapanlara karşı sözüm ona ithalatla üreticiyi terbiye etmeye çalışıldı.’

