https://sputniknews.com.tr/20230123/rusya-muslumanlari-dini-iradesinden-kuran-yakma-provokasyonlarina-tepki-vermeme-cagrisi-1066081477.html
Rusya Müslümanları Dini İradesi’nden Kuran yakma provokasyonlarına tepki vermeme çağrısı
Rusya Müslümanları Dini İradesi’nden Kuran yakma provokasyonlarına tepki vermeme çağrısı
Rusya Müslümanları Dini İdaresi (DUM RF), Kuran yakma eylemlerini şiddetle kınadıklarını belirterek Müslümanlara sağduyu sergileme ve etnik çatışmaları... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T18:25+0300
2023-01-23T18:25+0300
2023-01-23T18:25+0300
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DUM RF’ın Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı, 21 Ocak günü İsveç’in başkentinde, Allah’ın Kelamı’na yönelik işlenen bu barbarlık eylemini şiddetle kınıyor. Bu eylemi düzenleyenlerin niyeti şeffaftır ve dinler arası nefret ateşini yakarak belirli grupları siyasi olarak harekete geçirme girişimidir… İman kardeşlerimizi ve tüm iyi niyetli ve duyarlı insanları provokatörlere uymayarak sağduyulu olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.Bu vandallık eylemine izin veren yetkililerin motivasyonu karşısında şaşkınlığını dile getiren DUM RF, eylem için 'devletin kültürel ve etik değerlere nihilist tavrı bahanesiyle sorumluluktan kaçma girişimi' nitelendirmesinde bulundu.Açıklamada, “Yetkililerin bu tavrı öncelikle siyasi eylemcilerin eleştiri ateşi altına düşmeli. Nitekim eylemin amaçları, onu onaylayan yetkililerin ruh haliyle örtüşüyorsa Avrupa toplumunda düşmanlık ve nefretin yayılmasından başka bir şey beklenmemeli. Metodik olarak kamu ahlakını ateşe vermek muhtemelen bir yangına dönüşecek” denildi.Daha önce Rus Ortodoks Kilisesi de Kuran yakma eylemini şiddetle kınadıklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/turkiyenin-isvecin-eylemlerine-verebilecegi-tek-ciddi-yanit-natoya-girmesini-engellemek-olur-1066079857.html
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Rusya Müslümanları Dini İradesi’nden Kuran yakma provokasyonlarına tepki vermeme çağrısı
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Rusya Müslümanları Dini İdaresi (DUM RF), Kuran yakma eylemlerini şiddetle kınadıklarını belirterek Müslümanlara sağduyu sergileme ve etnik çatışmaları amaçlayan provokasyonlara gelmeme çağrısında bulundu.
DUM RF’ın Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı, 21 Ocak günü İsveç’in başkentinde, Allah’ın Kelamı’na yönelik işlenen bu barbarlık eylemini şiddetle kınıyor. Bu eylemi düzenleyenlerin niyeti şeffaftır ve dinler arası nefret ateşini yakarak belirli grupları siyasi olarak harekete geçirme girişimidir… İman kardeşlerimizi ve tüm iyi niyetli ve duyarlı insanları provokatörlere uymayarak sağduyulu olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Bu vandallık eylemine izin veren yetkililerin motivasyonu karşısında şaşkınlığını dile getiren DUM RF, eylem için 'devletin kültürel ve etik değerlere nihilist tavrı bahanesiyle sorumluluktan kaçma girişimi' nitelendirmesinde bulundu.
Açıklamada, “Yetkililerin bu tavrı öncelikle siyasi eylemcilerin eleştiri ateşi altına düşmeli. Nitekim eylemin amaçları, onu onaylayan yetkililerin ruh haliyle örtüşüyorsa Avrupa toplumunda düşmanlık ve nefretin yayılmasından başka bir şey beklenmemeli. Metodik olarak kamu ahlakını ateşe vermek muhtemelen bir yangına dönüşecek” denildi.
Daha önce Rus Ortodoks Kilisesi de Kuran yakma eylemini şiddetle kınadıklarını açıklamıştı.