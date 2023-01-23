https://sputniknews.com.tr/20230123/rusya-estonya-ile-iliskilerinin-seviyesini-dusurdu---1066063308.html

Rusya, Estonya ile ilişkilerinin seviyesini düşürdü

Rusya, Estonya ile ilişkilerinin seviyesini düşürdü

Rusya Dışişleri yetkilileri, Rusya karşıtı eylemleri yüzünden Estonya ile ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirme kararı aldıklarını belirtti. Rusya’daki... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T12:18+0300

2023-01-23T12:18+0300

2023-01-23T12:35+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Estonya Büyükelçisi Margus Laidre’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı ve kendisine Estonya hükümetinin Rusya karşıtı eylemleri ile ilgili olarak protesto iletildiği kaydedildi. Ayrıca Laidre’ye, Rusya’yı terk etmesi için 7 Şubat’a kadar süre tanındığı belirtildi. “Estonya tarafından Tallin’deki Rusya Büyükelçiliği’ndeki personelin sayısının azaltılmasını içeren yeni bir düşmanca karar alınmıştır. Bu, ülkeler arasındaki ilişkilerin çöktüğünü göstermektedir. Estonya’nın bu kararına karşılık olarak Rusya tarafından ilişkilerin maslahatgüzar seviyesine indirilmesi kararı alınmıştır” ifadelerine yer verilen Rusya Dışişleri açıklamasında, “Rusya ile Estonya’nın ilişkilerinde gelinen bu durumun sorumluluğu tamamıyla Estonya tarafına aittir. Estonya yönetiminin düşmanca adımlarına karşılık vermeyi sürdüreceğiz” denildi.

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