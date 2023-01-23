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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/rusya-estonya-ile-iliskilerinin-seviyesini-dusurdu---1066063308.html
Rusya, Estonya ile ilişkilerinin seviyesini düşürdü
Rusya, Estonya ile ilişkilerinin seviyesini düşürdü
Rusya Dışişleri yetkilileri, Rusya karşıtı eylemleri yüzünden Estonya ile ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirme kararı aldıklarını belirtti. Rusya’daki... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T12:18+0300
2023-01-23T12:35+0300
ukrayna krizi
rusya
estonya
büyükelçi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Estonya Büyükelçisi Margus Laidre’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı ve kendisine Estonya hükümetinin Rusya karşıtı eylemleri ile ilgili olarak protesto iletildiği kaydedildi. Ayrıca Laidre’ye, Rusya’yı terk etmesi için 7 Şubat’a kadar süre tanındığı belirtildi. “Estonya tarafından Tallin’deki Rusya Büyükelçiliği’ndeki personelin sayısının azaltılmasını içeren yeni bir düşmanca karar alınmıştır. Bu, ülkeler arasındaki ilişkilerin çöktüğünü göstermektedir. Estonya’nın bu kararına karşılık olarak Rusya tarafından ilişkilerin maslahatgüzar seviyesine indirilmesi kararı alınmıştır” ifadelerine yer verilen Rusya Dışişleri açıklamasında, “Rusya ile Estonya’nın ilişkilerinde gelinen bu durumun sorumluluğu tamamıyla Estonya tarafına aittir. Estonya yönetiminin düşmanca adımlarına karşılık vermeyi sürdüreceğiz” denildi.
rusya
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rusya, estonya, büyükelçi
rusya, estonya, büyükelçi

Rusya, Estonya ile ilişkilerinin seviyesini düşürdü

12:18 23.01.2023 (güncellendi: 12:35 23.01.2023)
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Multimedya arşivine gidinEstonya bayrağı
Estonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Rusya Dışişleri yetkilileri, Rusya karşıtı eylemleri yüzünden Estonya ile ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirme kararı aldıklarını belirtti. Rusya’daki Estonya Büyükelçisi’nden ülkeyi 7 Şubat’a kadar terk etmesi istendi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Estonya Büyükelçisi Margus Laidre’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı ve kendisine Estonya hükümetinin Rusya karşıtı eylemleri ile ilgili olarak protesto iletildiği kaydedildi. Ayrıca Laidre’ye, Rusya’yı terk etmesi için 7 Şubat’a kadar süre tanındığı belirtildi.
“Estonya tarafından Tallin’deki Rusya Büyükelçiliği’ndeki personelin sayısının azaltılmasını içeren yeni bir düşmanca karar alınmıştır. Bu, ülkeler arasındaki ilişkilerin çöktüğünü göstermektedir. Estonya’nın bu kararına karşılık olarak Rusya tarafından ilişkilerin maslahatgüzar seviyesine indirilmesi kararı alınmıştır” ifadelerine yer verilen Rusya Dışişleri açıklamasında, “Rusya ile Estonya’nın ilişkilerinde gelinen bu durumun sorumluluğu tamamıyla Estonya tarafına aittir. Estonya yönetiminin düşmanca adımlarına karşılık vermeyi sürdüreceğiz” denildi.
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