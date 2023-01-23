https://sputniknews.com.tr/20230123/rusya-disisleri-abd-buyukelcisi-onumuzdeki-gunlerde-moskovaya-gelecek-1066086409.html

Rusya Dışişleri: ABD Büyükelçisi önümüzdeki günlerde Moskova'ya gelecek

Rusya Dışişleri: ABD Büyükelçisi önümüzdeki günlerde Moskova'ya gelecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin yeni Rusya Büyükelçisi Lynne Tracy'nin ‘önümüzdeki günlerde’ Moskova’ya geleceğini duyurdu. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

rusya

abd

büyükelçi

sergey ryabkov

lynne tracy

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Rus basınına konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, daha önce Erivan Büyükelçisi görevinde bulunan ve geçtiğimiz eylül ayında ABD Başkanı Joe Biden tarafından Moskova Büyükelçiliğine aday gösterilen Lynne Tracy'nin ‘önümüzdeki günlerde’ Moskova’ya geleceğini söyledi, ancak tam tarih vermedi.ABD'nin, eski Başkan Donald Trump döneminde atanan Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın görev süresinin tamamlanmasıyla Moskova’dan ayrılmasının ardından ABD Büyükelçiliği Moskova Maslahatgüzarı olarak Elizabeth Rood atanmıştı. Rood halihazırda görevde.Rus RBK gazetesinin aktardığına göre ABD’nin yeni Rusya Büyükelçisi Tracy’nin ocak sonlarında Moskova’da olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230123/abd-temsilciler-meclisi-uyesinden-kirimi-vurmasi-icin-kieve-balistik-fuze-gonderme-cagrisi-1066054502.html

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