https://sputniknews.com.tr/20230123/rusya-disisleri-abd-buyukelcisi-onumuzdeki-gunlerde-moskovaya-gelecek-1066086409.html
Rusya Dışişleri: ABD Büyükelçisi önümüzdeki günlerde Moskova'ya gelecek
Rusya Dışişleri: ABD Büyükelçisi önümüzdeki günlerde Moskova'ya gelecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin yeni Rusya Büyükelçisi Lynne Tracy'nin ‘önümüzdeki günlerde’ Moskova’ya geleceğini duyurdu. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T20:55+0300
2023-01-23T20:55+0300
2023-01-23T20:55+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
büyükelçi
sergey ryabkov
lynne tracy
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Rus basınına konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, daha önce Erivan Büyükelçisi görevinde bulunan ve geçtiğimiz eylül ayında ABD Başkanı Joe Biden tarafından Moskova Büyükelçiliğine aday gösterilen Lynne Tracy'nin ‘önümüzdeki günlerde’ Moskova’ya geleceğini söyledi, ancak tam tarih vermedi.ABD'nin, eski Başkan Donald Trump döneminde atanan Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın görev süresinin tamamlanmasıyla Moskova’dan ayrılmasının ardından ABD Büyükelçiliği Moskova Maslahatgüzarı olarak Elizabeth Rood atanmıştı. Rood halihazırda görevde.Rus RBK gazetesinin aktardığına göre ABD’nin yeni Rusya Büyükelçisi Tracy’nin ocak sonlarında Moskova’da olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/abd-temsilciler-meclisi-uyesinden-kirimi-vurmasi-icin-kieve-balistik-fuze-gonderme-cagrisi-1066054502.html
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rusya, abd, büyükelçi, sergey ryabkov, lynne tracy
rusya, abd, büyükelçi, sergey ryabkov, lynne tracy
Rusya Dışişleri: ABD Büyükelçisi önümüzdeki günlerde Moskova'ya gelecek
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin yeni Rusya Büyükelçisi Lynne Tracy'nin ‘önümüzdeki günlerde’ Moskova’ya geleceğini duyurdu.
Rus basınına konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, daha önce Erivan Büyükelçisi görevinde bulunan ve geçtiğimiz eylül ayında ABD Başkanı Joe Biden tarafından Moskova Büyükelçiliğine aday gösterilen Lynne Tracy'nin ‘önümüzdeki günlerde’ Moskova’ya geleceğini söyledi, ancak tam tarih vermedi.
ABD'nin, eski Başkan Donald Trump döneminde atanan Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın görev süresinin tamamlanmasıyla Moskova’dan ayrılmasının ardından ABD Büyükelçiliği Moskova Maslahatgüzarı olarak Elizabeth Rood atanmıştı. Rood halihazırda görevde.
Rus RBK gazetesinin aktardığına göre ABD’nin yeni Rusya Büyükelçisi Tracy’nin ocak sonlarında Moskova’da olması bekleniyor.