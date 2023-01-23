Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/rusya-disisleri-abd-buyukelcisi-onumuzdeki-gunlerde-moskovaya-gelecek-1066086409.html
Rusya Dışişleri: ABD Büyükelçisi önümüzdeki günlerde Moskova'ya gelecek
Rusya Dışişleri: ABD Büyükelçisi önümüzdeki günlerde Moskova'ya gelecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin yeni Rusya Büyükelçisi Lynne Tracy'nin ‘önümüzdeki günlerde’ Moskova’ya geleceğini duyurdu. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T20:55+0300
2023-01-23T20:55+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
büyükelçi
sergey ryabkov
lynne tracy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/02/1044177868_0:9:3009:1701_1920x0_80_0_0_f436a20cc0b595c671338f9a592e07ff.jpg
Rus basınına konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, daha önce Erivan Büyükelçisi görevinde bulunan ve geçtiğimiz eylül ayında ABD Başkanı Joe Biden tarafından Moskova Büyükelçiliğine aday gösterilen Lynne Tracy'nin ‘önümüzdeki günlerde’ Moskova’ya geleceğini söyledi, ancak tam tarih vermedi.ABD'nin, eski Başkan Donald Trump döneminde atanan Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın görev süresinin tamamlanmasıyla Moskova’dan ayrılmasının ardından ABD Büyükelçiliği Moskova Maslahatgüzarı olarak Elizabeth Rood atanmıştı. Rood halihazırda görevde.Rus RBK gazetesinin aktardığına göre ABD’nin yeni Rusya Büyükelçisi Tracy’nin ocak sonlarında Moskova’da olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/abd-temsilciler-meclisi-uyesinden-kirimi-vurmasi-icin-kieve-balistik-fuze-gonderme-cagrisi-1066054502.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/02/1044177868_77:0:2752:2006_1920x0_80_0_0_6501e38f20943ce850ddeea6c4f18631.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, büyükelçi, sergey ryabkov, lynne tracy
rusya, abd, büyükelçi, sergey ryabkov, lynne tracy

Rusya Dışişleri: ABD Büyükelçisi önümüzdeki günlerde Moskova'ya gelecek

20:55 23.01.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOVRusya- ABD bayrağı
Rusya- ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOV
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin yeni Rusya Büyükelçisi Lynne Tracy'nin ‘önümüzdeki günlerde’ Moskova’ya geleceğini duyurdu.
Rus basınına konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, daha önce Erivan Büyükelçisi görevinde bulunan ve geçtiğimiz eylül ayında ABD Başkanı Joe Biden tarafından Moskova Büyükelçiliğine aday gösterilen Lynne Tracy'nin ‘önümüzdeki günlerde’ Moskova’ya geleceğini söyledi, ancak tam tarih vermedi.
ABD'nin, eski Başkan Donald Trump döneminde atanan Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın görev süresinin tamamlanmasıyla Moskova’dan ayrılmasının ardından ABD Büyükelçiliği Moskova Maslahatgüzarı olarak Elizabeth Rood atanmıştı. Rood halihazırda görevde.
Rus RBK gazetesinin aktardığına göre ABD’nin yeni Rusya Büyükelçisi Tracy’nin ocak sonlarında Moskova’da olması bekleniyor.
Ukraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
Ukrayna krizi
ABD Temsilciler Meclisi üyesinden Kırım’ı vurması için Kiev’e balistik füze gönderme çağrısı
03:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала