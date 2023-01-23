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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/rus-uzman-almanyanin-gaz-vanasinin-rusya-tarafindan-kapatildigi-aciklamasi-tuhaf-1066088925.html
Rus uzman: Almanya’nın, ‘gaz vanasının’ Rusya tarafından kapatıldığı açıklaması tuhaf
Rus uzman: Almanya’nın, ‘gaz vanasının’ Rusya tarafından kapatıldığı açıklaması tuhaf
Rus uzman Fenenko, Almanya’nın ‘gaz vanasının’ Rusya tarafından kapatıldığı şeklindeki açıklamasının tuhaf olduğunu, Rus gazından vazgeçmenin en az 10 yıl... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T21:48+0300
2023-01-23T21:48+0300
avrupa'da enerji krizi
robert habeck
almanya
rusya
doğalgaz
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Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e demecinde Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in Rusya’nın ‘gaz vanasını’ kapattığı şeklindeki açıklamasının, AB’nin ekonomik savaşta Rusya’yı yenme niyeti göz önüne alındığında tuhaf olduğunu söyledi.Fenenko, Avrupa ülkelerinin Rus gazından tamamen vazgeçmelerinin en az 10 yıl süreceğini vurguladı.AB ülkelerinin Rus gazından vazgeçmek için LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) dışında kısmen kömür endüstrisine geçiş yapabileceğine veya nükleer enerjiye bağımlılıklarını artırabileceğine, fakat bunun çok zaman alacağına dikkat çeken Fenenko, “Yani gazdan kömüre ve atoma dönüş, belli bir zaman alacak, en az 10 yıl” vurgusunu yaptı.Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette, Avrupa Birliği'nin ekonomik savaşta Rusya'yı yenme niyetini açıkladığı dikkate alındığında (Habeck'in) açıklaması oldukça tuhaf. Peki, onu yenilgiye uğratma niyetinizi beyan ettiyseniz, Rusya neden elinde bulunan misilleme önlemlerine başvuramasın? Öyle bir durumda Rusya'nın (AB ile) ekonomik savaş durumundaysa misilleme yapma hakkına sahip olduğuna inanıyorum.”AB'deki nihai tüketicilere ABD’de üretilen LNG’yi sürekli olarak tedarik etmek için uygun altyapının inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Fenenko, Avrupa'da birilerinin tedarikin sürekli olması durumunda ABD'den yakıt taşıyacak tankerlerin yakıt maliyetlerini hesaplamış olma ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti. Rus uzman bunun büyük masraf ve fonlama gerektireceğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230122/almanya-rusyayi-gaz-vanasini-kapatmakla-sucladi-sucu-baskasina-atmak-durumunda-kaliyor-1066051299.html
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robert habeck, almanya, rusya, doğalgaz
robert habeck, almanya, rusya, doğalgaz

Rus uzman: Almanya’nın, ‘gaz vanasının’ Rusya tarafından kapatıldığı açıklaması tuhaf

21:48 23.01.2023
© AAAlmanya'nın Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck
Almanya'nın Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AA
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Rus uzman Fenenko, Almanya’nın ‘gaz vanasının’ Rusya tarafından kapatıldığı şeklindeki açıklamasının tuhaf olduğunu, Rus gazından vazgeçmenin en az 10 yıl süreceğini belirtti.
Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e demecinde Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in Rusya’nın ‘gaz vanasını’ kapattığı şeklindeki açıklamasının, AB’nin ekonomik savaşta Rusya’yı yenme niyeti göz önüne alındığında tuhaf olduğunu söyledi.
Fenenko, Avrupa ülkelerinin Rus gazından tamamen vazgeçmelerinin en az 10 yıl süreceğini vurguladı.
AB ülkelerinin Rus gazından vazgeçmek için LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) dışında kısmen kömür endüstrisine geçiş yapabileceğine veya nükleer enerjiye bağımlılıklarını artırabileceğine, fakat bunun çok zaman alacağına dikkat çeken Fenenko, “Yani gazdan kömüre ve atoma dönüş, belli bir zaman alacak, en az 10 yıl” vurgusunu yaptı.
Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette, Avrupa Birliği'nin ekonomik savaşta Rusya'yı yenme niyetini açıkladığı dikkate alındığında (Habeck'in) açıklaması oldukça tuhaf. Peki, onu yenilgiye uğratma niyetinizi beyan ettiyseniz, Rusya neden elinde bulunan misilleme önlemlerine başvuramasın? Öyle bir durumda Rusya'nın (AB ile) ekonomik savaş durumundaysa misilleme yapma hakkına sahip olduğuna inanıyorum.”
AB'deki nihai tüketicilere ABD’de üretilen LNG’yi sürekli olarak tedarik etmek için uygun altyapının inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Fenenko, Avrupa'da birilerinin tedarikin sürekli olması durumunda ABD'den yakıt taşıyacak tankerlerin yakıt maliyetlerini hesaplamış olma ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti. Rus uzman bunun büyük masraf ve fonlama gerektireceğini sözlerine ekledi.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
DÜNYA
Almanya Rusya’yı ‘gaz vanasını kapatmakla’ suçladı: 'Suçu başkasına atmak durumunda kalıyor’
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