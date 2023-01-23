https://sputniknews.com.tr/20230123/roj-girasun-hdp-secmeni-kemal-kilicdaroglunu-tercih-ediyor-1066152060.html

Roj Girasun: HDP seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih ediyor

Roj Girasun: HDP seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih ediyor

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının gündemi yaklaşan seçim ve muhalefetin aday tartışması oldu. Programa Rawest Araştırma... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T21:00+0300

2023-01-23T21:00+0300

2023-01-25T12:12+0300

yolcu yolunda gerek

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chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

kemal kılıçdaroğlu

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Roj Girasun: HDP seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih ediyor Roj Girasun: HDP seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün Diyarbakır ziyaretinde bulundu. Programın sunuşunda Kürtçe selam verildi, Meral Akşener kucaklaşma çağrısı yaptı. Roj Girasun, Akşener’in bu tutumunun seçmende nasıl karşılık bulduğunu değerlendirdi.Roj Girasun, ‘Bugüne kadar o söylemler çok gelmedi. HDP’ye oy veren Kürt seçmenlerde Erdoğan karşıtı motivasyon güçlenmiş durumda. Ama Akşener’in bu söylemleri hem geç kaldığı yönünde yorumlanıyor hem de biraz belirsizliğe yoruluyor’ dedi.Roj Girasun: Meral Akşener’in HDP tavrı haysiyete dokunuyorİYİ Parti’nin HDP ile yan yana gelmesinden çekinmesini eleştiren Roj Girasun, ‘Muhalefetin aslında genel olarak iktidarın söylemleri içinde Kürt meselesini konuşmasına sebebiyet veriyor. Yani Akşener’in bu söyleminin karşılık bulması biraz HDP’yle kuracağı ilişkiye bağlı. İttifak ya da işbirliği değil ama HDP’yle yan yana görünmekten çekinmek, işin hassasiyet meselesinden ziyade haysiyete dokunan bir yere tekabül ediyor.’‘HDP seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih ediyor’HDP seçmeninin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın durdurğuna dikkat çeken Roj Girasun, şu ifadeleri kullandı:‘Ben Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığında uzlaşılamamasını daha büyük bir sürpriz gibi görürüm. HDP seçmeninin Kılıçdaroğlu’na bir rezervi yok. HDP elitlerinin de Kılıçdaroğlu’na sıcak baktığını görüyoruz. HDP seçmeninin tercih ettiği de bir isim. Sadece bugünden değil, CHP’yi farklı mahallelere taşıması açısından Kürt seçmen uzun zamandır Kılıçdaroğlu’nu ilgiyle izliyordu, o ilgi beğeniye döndü. Şimdi Kılıçdaroğlu açısından o beğeniyi desteğe dönüştürme zamanı. HDP bunun önünü tıkamayacaktır. Kılıçdaroğlu ortak aday olursa 2019 yerel seçimlerinin daha büyük bir projeksiyonunu görmüş olacağız.’Sinan Oğan: Türk milliyetçileri bazı partilerin yedeği konumuna düştüProgramın bir diğer konuğu ise Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu. Neden cumhurbaşkanı adayı olmak istediği sorusu üzerine Sinan Oğan, Türk milliyetçilerinin ‘edilgen’ bir duruma düştüğünü iddia ederek şöyle yanıt verdi:‘Öncelikle bu işe kalkışmamızın bir geçmişi var. O da üç sene önceden başlıyor. Maalesef ki Türkiye’de dört tane ana eğilimden birisi olan Türk milliyetçiliği son yılda edilgen bir konuma geldi. Türk milliyetçileri bazı partilerin koalisyon ortağı, yedeği konumuna düştü. Son seçimlerde Türk milliyetçilerinin neden adaysız olduğu, neden en azından birinci turda bir adaylarının olmadığı, neden sadece solun adayı Kılıçdaroğlu ile siyasal islamın adayı Erdoğan arasında sıkışıp kaldığımız konusunu kendi camiamızda çok tartıştık. Bölücü siyasetin temsilcisi olan HDP’nin adayı var, siyasal islamcıların adayı var, solun adayı Kılıçdaroğlu olacak büyük ihtimalle… Biz de dedik ki Millet İttifakı bir Türk milliyetçisi aday çıkarmazsa; bir, ikinci turda HDP’nin belirleyici olmasını engelleyecek bir tavır alalım, iki Türk milliyetçilerinin birinci turda bir adayı olsun. Böylece Türk milliyetçileri kendi partilerine oy vermekle beraber kendi adaylarına oy versin.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türk milliyetçileri sıkışmış durumda. Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan’ı aday gösterdi ama tüm MHP’liler Erdoğan’a oy vermeyecek. Akşener Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek ama tüm İYİ Partililer Kılıçdaroğlu’na oy vermeyecek. Böylece sahadaki yüzde 20’lik bir kararsız ama aslında kararlı olan, ‘Biz Erdoğan veya Kılıçdaroğlu’ndan birini seçmek zorunda değiliz’ diyen kitlenin sesi olmak ve onları adaysız bırakmamak için aday olmak istiyoruz.’‘Kılıçdaroğlu beni üç kez partisine davet etti, kabul etmedim’Enver Aysever, Sinan Oğan’a milliyetçilerin lideri olma konusundaki görüşlerini sordu. Sinan Oğan soruya şöyle yanıt verdi:‘MHP genel başkanı adayı olup da partimden iki defa ihraç edildikten sonra Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ gitti ayrı bir parti kurdu. Ben gitmedim. Ümit Özdağ oradan da ayrılıp başka bir parti kurdu ben yine gitmedim. Cumhurbaşkanı AK Parti’ye davet etti. Sayın Kılıçdaroğlu partiye davet etti ben kabul etmedim. Kemal Bey beni üç seçimde partiye davet etti, gitmedim. 2015 Haziran, 2015 Kasım ve 2018 seçimlerinde çağırdı. Üç kez reddettim.’

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2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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