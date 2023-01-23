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Rize'de küçük boyda avlanan 30 ton hamsiye el konuldu
Rize'de küçük boyda avlanan 30 ton hamsiye el konuldu
Rize'de küçük boyda avlanan 30 ton hamsiye el konuldu, ilgililere toplam 50 bin lira idari para cezası kesildi 23.01.2023, Sputnik Türkiye
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Rize'de küçük boyda avlanan 30 ton balığa el konuldu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığınca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Rize ve Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince teknelere yönelik denetim gerçekleştirildi.Kontrollerde yasal boy sınırının altında avlanan 30 ton hamsiye el konuldu, ilgililere toplam 50 bin lira idari para cezası kesildi ve ruhsatlarına bir ay süreyle el konuldu.Açıklamada, denizde ve karada balık çıkarma noktalarındaki denetimlere devam edildiği kaydedildi.​​​​​​​
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rize, hamsi, balık
rize, hamsi, balık

Rize'de küçük boyda avlanan 30 ton hamsiye el konuldu

22:59 23.01.2023
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİRRize'de küçük boyda avlandığı tespit edilen bugüne kadar en yüksek miktar olan 30 ton hamsiye el konuldu.
Rize'de küçük boyda avlandığı tespit edilen bugüne kadar en yüksek miktar olan 30 ton hamsiye el konuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR
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Rize'de küçük boyda avlanan 30 ton hamsiye el konuldu, ilgililere toplam 50 bin lira idari para cezası kesildi
Rize'de küçük boyda avlanan 30 ton balığa el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığınca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Rize ve Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince teknelere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kontrollerde yasal boy sınırının altında avlanan 30 ton hamsiye el konuldu, ilgililere toplam 50 bin lira idari para cezası kesildi ve ruhsatlarına bir ay süreyle el konuldu.
Açıklamada, denizde ve karada balık çıkarma noktalarındaki denetimlere devam edildiği kaydedildi.​​​​​​​
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİRRize'de küçük boyda avlandığı tespit edilen bugüne kadar en yüksek miktar olan 30 ton hamsiye el konuldu.
Rize'de küçük boyda avlandığı tespit edilen bugüne kadar en yüksek miktar olan 30 ton hamsiye el konuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
Rize'de küçük boyda avlandığı tespit edilen bugüne kadar en yüksek miktar olan 30 ton hamsiye el konuldu.
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR
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