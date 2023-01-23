https://sputniknews.com.tr/20230123/rizede-kucuk-boyda-avlanan-30-ton-hamsiye-el-konuldu-1066092072.html

Rize'de küçük boyda avlanan 30 ton hamsiye el konuldu

Rize'de küçük boyda avlanan 30 ton hamsiye el konuldu

Rize'de küçük boyda avlanan 30 ton hamsiye el konuldu, ilgililere toplam 50 bin lira idari para cezası kesildi 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T22:59+0300

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türkiye

rize

hamsi

balık

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Rize'de küçük boyda avlanan 30 ton balığa el konuldu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığınca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Rize ve Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince teknelere yönelik denetim gerçekleştirildi.Kontrollerde yasal boy sınırının altında avlanan 30 ton hamsiye el konuldu, ilgililere toplam 50 bin lira idari para cezası kesildi ve ruhsatlarına bir ay süreyle el konuldu.Açıklamada, denizde ve karada balık çıkarma noktalarındaki denetimlere devam edildiği kaydedildi.​​​​​​​

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rize, hamsi, balık