https://sputniknews.com.tr/20230123/onlyfans-yildizi-elle-brooke-tukurugunu-200-sterline-sattigini-soyledi-1066069528.html

OnlyFans yıldızı Elle Brooke, tükürüğünü 200 sterline sattığını söyledi

OnlyFans yıldızı Elle Brooke, tükürüğünü 200 sterline sattığını söyledi

OnlyFans yıldızı Elle Brooke, "Bence bu artık çok normal" diyerek tükürüğünü 200 sterline sattığını açıkladı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

onlyfans

tükürük

elle brooke

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OnlyFans yıldızı Elle Brooke, "200 sterlin karşılığında tükürüğünü sattığını açıkladı.Cow Photo Studios'taki Taboo Room podcast'inde yaptığı açıklamada, "Bence bu artık çok normal. Garip olduğunu düşündüğünüz her şey artık benim için normalleşti" ifadelerini kullandı.Brooke ayrıca, kendisinden para karşılığında köpek gibi havlamasının da istendiğini söyledi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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onlyfans, tükürük, elle brooke