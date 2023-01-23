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https://sputniknews.com.tr/20230123/onlyfans-yildizi-elle-brooke-tukurugunu-200-sterline-sattigini-soyledi-1066069528.html
OnlyFans yıldızı Elle Brooke, tükürüğünü 200 sterline sattığını söyledi
OnlyFans yıldızı Elle Brooke, tükürüğünü 200 sterline sattığını söyledi
OnlyFans yıldızı Elle Brooke, "Bence bu artık çok normal" diyerek tükürüğünü 200 sterline sattığını açıkladı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T13:36+0300
2023-01-23T13:36+0300
dünya
onlyfans
tükürük
elle brooke
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OnlyFans yıldızı Elle Brooke, "200 sterlin karşılığında tükürüğünü sattığını açıkladı.Cow Photo Studios'taki Taboo Room podcast'inde yaptığı açıklamada, "Bence bu artık çok normal. Garip olduğunu düşündüğünüz her şey artık benim için normalleşti" ifadelerini kullandı.Brooke ayrıca, kendisinden para karşılığında köpek gibi havlamasının da istendiğini söyledi.
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onlyfans, tükürük, elle brooke
onlyfans, tükürük, elle brooke

OnlyFans yıldızı Elle Brooke, tükürüğünü 200 sterline sattığını söyledi

13:36 23.01.2023
© Twitter Elle Brooke
Elle Brooke - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Twitter
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OnlyFans yıldızı Elle Brooke, "Bence bu artık çok normal" diyerek tükürüğünü 200 sterline sattığını açıkladı.
OnlyFans yıldızı Elle Brooke, "200 sterlin karşılığında tükürüğünü sattığını açıkladı.
Cow Photo Studios'taki Taboo Room podcast'inde yaptığı açıklamada, "Bence bu artık çok normal. Garip olduğunu düşündüğünüz her şey artık benim için normalleşti" ifadelerini kullandı.
Brooke ayrıca, kendisinden para karşılığında köpek gibi havlamasının da istendiğini söyledi.
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