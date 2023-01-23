https://sputniknews.com.tr/20230123/nesin-vakfi-muduru-cihangiroglu-2-milyon-lira-faizi-ile-birlikte-hesabimiza-gececek-1066081154.html
Nesin Vakfı Müdürü Cihangiroğlu: 2 milyon lira faizi ile birlikte hesabımıza geçecek
Nesin Vakfı Müdürü Cihangiroğlu: 2 milyon lira faizi ile birlikte hesabımıza geçecek
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 5 Nisan 2022 tarihinde almış olduğu karar ile Nesin Vakfı’na uygulanan yaptırımları, Nesin Vakfı Müdürü Süleyman... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T18:04+0300
2023-01-23T18:04+0300
2023-01-23T18:04+0300
seyir hali
nesin vakfı
süleyman cihangiroğlu
hazine
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066079679_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_9c6d9b9117cda4ee9f8002eb8d080a6a.jpg
Nesin Vakfı Müdürü Cihangiroğlu: 2 milyon lira faizi ile birlikte hesabımıza geçecek
Nesin Vakfı Müdürü Cihangiroğlu: 2 milyon lira faizi ile birlikte hesabımıza geçecek
Süleyman Cihangiroğlu, ‘Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü bizim izinsiz yardım kampanyası düzenlediğimiz iddiasıyla toplanan paranın hazineye devrini talep etti. Bu yüzden de hesaplarımıza ansızın bloke koydular. Biraz tedarikli olduğumuz için o dönemi ufak sıkıntılar ile atlattık.’ açıklamalarında bulundu. Yaklaşık 10 ay boyunca hesaplara konulan bloke problemi ile uğraştıklarını belirten Cihangiroğlu, Vali’nin problemin çözülmesine yönelik pozitif yaklaşımına vurgu yaptı. Süleyman Cihangiroğlu, ‘Vali Bey’in abartılı bir ceza verilmiş yaklaşımı hesaplarımıza uygulanan blokenin kaldırılmasında temel etken olmuştur.’ dedi.‘Hazineye aktarılan 2 milyon lira kabul edilebilir değil’Banka hesaplarına koyulan blokelerin kaldırılmasına kadar geçen süreçte birçok probleme maruz kaldıklarını belirten Cihangiroğlu, Nesin Vakfı hesaplarından hazineye aktarılan 2 milyon lira ücretin de kabul edilebilir olmadığını söyledi. Cihangiroğlu, ‘O hesaplarda biriken paranın içinde bizim telif haklarımız ve kira gelirlerimiz de var. Bu sadece idari bir karar, hukuki mücadelemiz devam edecek. Öyle düşünüyorum ki bu paranın faizi ile birlikte hesabımıza aktarılması söz konusu olacak.’ ifadeleri kullandı.‘Görevlendirilen müfettişlerin raporları: Soruşturmaya gerek yokİzinsiz yardım toplamak kavramının doğru anlaşılmadığını söyleyen Cihangiroğlu, ‘İzinsiz yardım toplama kavramını kapı kapı dolaşıp para toplayan, etrafa kumbaralar koyarak insanların duygularını suistimal eden kişiler için kullanabilirsiniz.’ dedi. Cihangiroğlu, ‘Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün müfettişleri burada hiçbir suistimal yoktur diye tespitte bulundular. Hazırlanan raporlarda iddia edilen sözde yardım kampanyalarının aksine vakfın yüksek çıkarları gözetilmiş, vakfın etki alanı artırılmış şeklinde ifadeler var. Bu zaten hazırlanan raporda net bir biçimde ortaya konulmuş.’ şeklinde konuştu. Cihangiroğlu, ‘Biz hiçbir zaman bir yardım kampanyası girişiminde bulunmadık. İnternet sitemizde projelerimizi açıklamamız insanlara bir yardım talebinde bulunduğumuzu göstermez. Bizim internet sitemiz insanların bize ulaşması amacıyla kurulmuş bir kanaldır.’ diye konuştu.‘Hesaplarımız açık insanlar bağış yapabilirler’Nesin Vakfı’nın 50 yılı aşkın bir süredir günden güne denetlendiğini belirten Cihangiroğlu, tek bir kabahatlerinin bulunmadığını söyledi. Cihangiroğlu ayrıca hesaplara konulan bloke probleminin çözüldüğünü ve bağışçıların herhangi bir endişeye sahip olmaması gerektiğini belirtti. Cihangiroğlu, "Hesaplarımız açık ve yapılan bağışlar güvenli bir şekilde vakfımızın hesaplarına geliyor." açıklamalarında bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066079679_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_3d3f5a93800ead4c80351cadcf974c6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nesin vakfı, süleyman cihangiroğlu, hazine, аудио
nesin vakfı, süleyman cihangiroğlu, hazine, аудио
Nesin Vakfı Müdürü Cihangiroğlu: 2 milyon lira faizi ile birlikte hesabımıza geçecek
Abone ol
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 5 Nisan 2022 tarihinde almış olduğu karar ile Nesin Vakfı’na uygulanan yaptırımları, Nesin Vakfı Müdürü Süleyman Cihangiroğlu, Ali Çağatay’la Seyir Hali programına değerlendirdi.
Süleyman Cihangiroğlu, ‘Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü bizim izinsiz yardım kampanyası düzenlediğimiz iddiasıyla toplanan paranın hazineye devrini talep etti. Bu yüzden de hesaplarımıza ansızın bloke koydular. Biraz tedarikli olduğumuz için o dönemi ufak sıkıntılar ile atlattık.’ açıklamalarında bulundu. Yaklaşık 10 ay boyunca hesaplara konulan bloke problemi ile uğraştıklarını belirten Cihangiroğlu, Vali’nin problemin çözülmesine yönelik pozitif yaklaşımına vurgu yaptı. Süleyman Cihangiroğlu, ‘Vali Bey’in abartılı bir ceza verilmiş yaklaşımı hesaplarımıza uygulanan blokenin kaldırılmasında temel etken olmuştur.’ dedi.
‘Hazineye aktarılan 2 milyon lira kabul edilebilir değil’
Banka hesaplarına koyulan blokelerin kaldırılmasına kadar geçen süreçte birçok probleme maruz kaldıklarını belirten Cihangiroğlu, Nesin Vakfı hesaplarından hazineye aktarılan 2 milyon lira ücretin de kabul edilebilir olmadığını söyledi. Cihangiroğlu, ‘O hesaplarda biriken paranın içinde bizim telif haklarımız ve kira gelirlerimiz de var. Bu sadece idari bir karar, hukuki mücadelemiz devam edecek. Öyle düşünüyorum ki bu paranın faizi ile birlikte hesabımıza aktarılması söz konusu olacak.’ ifadeleri kullandı.
‘Görevlendirilen müfettişlerin raporları: Soruşturmaya gerek yok
İzinsiz yardım toplamak kavramının doğru anlaşılmadığını söyleyen Cihangiroğlu, ‘İzinsiz yardım toplama kavramını kapı kapı dolaşıp para toplayan, etrafa kumbaralar koyarak insanların duygularını suistimal eden kişiler için kullanabilirsiniz.’ dedi. Cihangiroğlu, ‘Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün müfettişleri burada hiçbir suistimal yoktur diye tespitte bulundular. Hazırlanan raporlarda iddia edilen sözde yardım kampanyalarının aksine vakfın yüksek çıkarları gözetilmiş, vakfın etki alanı artırılmış şeklinde ifadeler var. Bu zaten hazırlanan raporda net bir biçimde ortaya konulmuş.’ şeklinde konuştu. Cihangiroğlu, ‘Biz hiçbir zaman bir yardım kampanyası girişiminde bulunmadık. İnternet sitemizde projelerimizi açıklamamız insanlara bir yardım talebinde bulunduğumuzu göstermez. Bizim internet sitemiz insanların bize ulaşması amacıyla kurulmuş bir kanaldır.’ diye konuştu.
‘Hesaplarımız açık insanlar bağış yapabilirler’
Nesin Vakfı’nın 50 yılı aşkın bir süredir günden güne denetlendiğini belirten Cihangiroğlu, tek bir kabahatlerinin bulunmadığını söyledi. Cihangiroğlu ayrıca hesaplara konulan bloke probleminin çözüldüğünü ve bağışçıların herhangi bir endişeye sahip olmaması gerektiğini belirtti. Cihangiroğlu, "Hesaplarımız açık ve yapılan bağışlar güvenli bir şekilde vakfımızın hesaplarına geliyor." açıklamalarında bulundu.