https://sputniknews.com.tr/20230123/misir-cumhurbaskani-sisi-cia-direktoru-burns-ile-bolgesel-meseleleri-gorustu-1066085988.html
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü Burns ile bölgesel meseleleri görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü Burns ile bölgesel meseleleri görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T20:56+0300
2023-01-23T20:56+0300
2023-01-23T20:57+0300
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Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, resmi temasları çerçevesinde başkent Kahire'ye gelen CIA Direktörü Burns’ı kabul etti.Burns’ın Mısır ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sisi, başta güvenlik ve istihbarat olmak üzere çeşitli düzeylerde ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve Orta Doğu’da yeniden istikrarın sağlanmasına yönelik gösterilen çabaların desteklenmesine verdikleri önemi vurguladı.CIA Direktörü Burns da ülkesinin önümüzdeki süreçte özellikle de uluslararası ve bölgesel krizlerin yaşandığı bu hassas dönemde Mısır’la işbirliğini artırmak arzusunda olduğunu ifade etti.Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de hazır bulundu.
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cia, sisi, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, mısır
cia, sisi, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, mısır
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü Burns ile bölgesel meseleleri görüştü
20:56 23.01.2023 (güncellendi: 20:57 23.01.2023) Abone ol
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı.
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, resmi temasları çerçevesinde başkent Kahire'ye gelen CIA Direktörü Burns’ı kabul etti.
Burns’ın Mısır ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sisi, başta güvenlik ve istihbarat olmak üzere çeşitli düzeylerde ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve Orta Doğu’da yeniden istikrarın sağlanmasına yönelik gösterilen çabaların desteklenmesine verdikleri önemi vurguladı.
CIA Direktörü Burns da ülkesinin önümüzdeki süreçte özellikle de uluslararası ve bölgesel krizlerin yaşandığı bu hassas dönemde Mısır’la işbirliğini artırmak arzusunda olduğunu ifade etti.
Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de hazır bulundu.