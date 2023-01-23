https://sputniknews.com.tr/20230123/misir-cumhurbaskani-sisi-cia-direktoru-burns-ile-bolgesel-meseleleri-gorustu-1066085988.html

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü Burns ile bölgesel meseleleri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü Burns ile bölgesel meseleleri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

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Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, resmi temasları çerçevesinde başkent Kahire'ye gelen CIA Direktörü Burns’ı kabul etti.Burns’ın Mısır ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sisi, başta güvenlik ve istihbarat olmak üzere çeşitli düzeylerde ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve Orta Doğu’da yeniden istikrarın sağlanmasına yönelik gösterilen çabaların desteklenmesine verdikleri önemi vurguladı.CIA Direktörü Burns da ülkesinin önümüzdeki süreçte özellikle de uluslararası ve bölgesel krizlerin yaşandığı bu hassas dönemde Mısır’la işbirliğini artırmak arzusunda olduğunu ifade etti.Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de hazır bulundu.

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