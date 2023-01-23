Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230123/misir-cumhurbaskani-sisi-cia-direktoru-burns-ile-bolgesel-meseleleri-gorustu-1066085988.html
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü Burns ile bölgesel meseleleri görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü Burns ile bölgesel meseleleri görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T20:56+0300
2023-01-23T20:57+0300
cia
dünya
sisi
abdülffetah sisi
abdülfettah el sisi
mısır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066086533_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_170ce3e6050b3ffd712ad9e9cc824762.jpg
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, resmi temasları çerçevesinde başkent Kahire'ye gelen CIA Direktörü Burns’ı kabul etti.Burns’ın Mısır ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sisi, başta güvenlik ve istihbarat olmak üzere çeşitli düzeylerde ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve Orta Doğu’da yeniden istikrarın sağlanmasına yönelik gösterilen çabaların desteklenmesine verdikleri önemi vurguladı.CIA Direktörü Burns da ülkesinin önümüzdeki süreçte özellikle de uluslararası ve bölgesel krizlerin yaşandığı bu hassas dönemde Mısır’la işbirliğini artırmak arzusunda olduğunu ifade etti.Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de hazır bulundu.
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066086533_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_8d8f742efb1e8301267494d4b920a607.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cia, sisi, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, mısır
cia, sisi, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, mısır

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü Burns ile bölgesel meseleleri görüştü

20:56 23.01.2023 (güncellendi: 20:57 23.01.2023)
© Mısır CumhurbaşkanlığıMısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Mısır Cumhurbaşkanlığı
Abone olTelegram
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı.
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, resmi temasları çerçevesinde başkent Kahire'ye gelen CIA Direktörü Burns’ı kabul etti.
Burns’ın Mısır ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sisi, başta güvenlik ve istihbarat olmak üzere çeşitli düzeylerde ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve Orta Doğu’da yeniden istikrarın sağlanmasına yönelik gösterilen çabaların desteklenmesine verdikleri önemi vurguladı.
CIA Direktörü Burns da ülkesinin önümüzdeki süreçte özellikle de uluslararası ve bölgesel krizlerin yaşandığı bu hassas dönemde Mısır’la işbirliğini artırmak arzusunda olduğunu ifade etti.
Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de hazır bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала