https://sputniknews.com.tr/20230123/milli-savunma-bakanligi-mesru-mudafaa-atislariyla-20-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1066061561.html

Milli Savunma Bakanlığı: Meşru müdafaa atışlarıyla 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Meşru müdafaa atışlarıyla 20 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Öncüpınar Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda 3... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T11:32+0300

2023-01-23T11:32+0300

2023-01-23T11:32+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pkk

ypg/pkk

ypg

öncüpınar sınır kapısı

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Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG mensuplarınca dün atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etmişti. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından saldırıya ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde karşılık verildiğini duyurmuştu.Bugün yapılan açıklamaya göre; dün 17, bugün 3 olmak üzere bölgede toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi.

türkiye

öncüpınar sınır kapısı

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milli savunma bakanlığı (msb), pkk, ypg/pkk, ypg, öncüpınar sınır kapısı