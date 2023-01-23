https://sputniknews.com.tr/20230123/milli-savunma-bakanligi-mesru-mudafaa-atislariyla-20-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1066061561.html
Milli Savunma Bakanlığı: Meşru müdafaa atışlarıyla 20 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Meşru müdafaa atışlarıyla 20 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Öncüpınar Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda 3... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T11:32+0300
2023-01-23T11:32+0300
2023-01-23T11:32+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pkk
ypg/pkk
ypg
öncüpınar sınır kapısı
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Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG mensuplarınca dün atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etmişti. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından saldırıya ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde karşılık verildiğini duyurmuştu.Bugün yapılan açıklamaya göre; dün 17, bugün 3 olmak üzere bölgede toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi.
türkiye
öncüpınar sınır kapısı
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MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), pkk, ypg/pkk, ypg, öncüpınar sınır kapısı
milli savunma bakanlığı (msb), pkk, ypg/pkk, ypg, öncüpınar sınır kapısı
Milli Savunma Bakanlığı: Meşru müdafaa atışlarıyla 20 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Öncüpınar Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG mensuplarınca dün atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etmişti. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından saldırıya ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde karşılık verildiğini duyurmuştu.
Bugün yapılan açıklamaya göre; dün 17, bugün 3 olmak üzere bölgede toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi.