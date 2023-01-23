https://sputniknews.com.tr/20230123/meteorolojiden-yurt-genelinde-pus-ve-sis-uyarisi-1066056584.html

Meteoroloji'den yurt genelinde pus ve sis uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde pus ve sis uyarısı

Meteoroloji 23 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre yurt genelinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T07:41+0300

2023-01-23T07:41+0300

2023-01-23T07:41+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.MarmaraParçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey, kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 18°CParçalı bulutluEgeParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DENİZLİ °C, 18°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 20°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 14°CParçalı ve az bulutluAkdenizAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 21°CAz bulutluANTALYA °C, 19°CAz bulutluISPARTA °C, 16°CAz bulutluMERSİN °C, 21°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 13°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 10°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 12°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 15°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluTOKAT °C, 12°CParçalı bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluDoğu AnadoluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AĞRI °C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutluERZURUM °C, 5°CParçalı bulutluMALATYA °C, 5°CParçalı bulutluVAN °C, 3°CParçalı, yer yer çok bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 13°CAz bulutluSİİRT °C, 13°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 16°CAz bulutlu

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