Meteoroloji'den yurt genelinde pus ve sis uyarısı
© AAİstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis etkili oldu.
© AA
Meteoroloji 23 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre yurt genelinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Marmara
Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey, kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Ege
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu
Az bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu
Az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
Az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu
Az bulutlu