Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230123/meteorolojiden-yurt-genelinde-pus-ve-sis-uyarisi-1066056584.html
Meteoroloji'den yurt genelinde pus ve sis uyarısı
Meteoroloji'den yurt genelinde pus ve sis uyarısı
Meteoroloji 23 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre yurt genelinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T07:41+0300
2023-01-23T07:41+0300
türkiye
hava durumu
istanbul hava durumu
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065316652_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ff803e74284e241dda6ecadaf85c30cf.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.MarmaraParçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey, kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 18°CParçalı bulutluEgeParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DENİZLİ °C, 18°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 20°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 14°CParçalı ve az bulutluAkdenizAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 21°CAz bulutluANTALYA °C, 19°CAz bulutluISPARTA °C, 16°CAz bulutluMERSİN °C, 21°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 13°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 10°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 12°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 15°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluTOKAT °C, 12°CParçalı bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluDoğu AnadoluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AĞRI °C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutluERZURUM °C, 5°CParçalı bulutluMALATYA °C, 5°CParçalı bulutluVAN °C, 3°CParçalı, yer yer çok bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 13°CAz bulutluSİİRT °C, 13°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 16°CAz bulutlu
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065316652_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7cc4f72e05638be5b98dd6821d9cbebe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hava durumu, istanbul hava durumu, türkiye, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu, istanbul hava durumu, türkiye, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji'den yurt genelinde pus ve sis uyarısı

07:41 23.01.2023
© AAİstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis etkili oldu.
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis etkili oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Meteoroloji 23 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre yurt genelinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Marmara

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey, kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала