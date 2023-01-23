https://sputniknews.com.tr/20230123/malta-basbakani-abeladan-turk-vatandasinin-hayatini-kaybettigi-olaya-dair-aciklama-soke-oldum--1066058080.html

Malta Başbakanı Abela'dan Türk vatandaşının hayatını kaybettiği olaya dair açıklama: Şoke oldum

Malta Başbakanı Abela'dan Türk vatandaşının hayatını kaybettiği olaya dair açıklama: Şoke oldum

Malta Başbakanı Robert Abela, 30 yaşındaki Türk vatandaşı Pelin Kaya'nın hayatını kaybettiği olayın ardından mahkemeleri, kurallara uymayanlara karşı güçlü bir... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T08:42+0300

2023-01-23T08:42+0300

2023-01-23T08:43+0300

dünya

malta

türk vatandaşı

kaza

mahkeme

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Malta basınında yer alan haberlere göre, partisinin Zejtun kentinde düzenlediği etkinliğe katılan Başbakan ve İşçi Partisi (PL) lideri Abela, burada yaptığı konuşmada, iç mimar Kaya'nın 18 Ocak'ta yaşamını yitirdiği olaya değindi. Abela, olaya dair adli süreci yürüten mahkemelerin "güçlü bir mesaj vermesi gerektiğini belirterek, "Ülkedeki pek çok kişi gibi ben de bu olay karşısında şoke oldum ve öfkelendim. Mahkemelerin davanın her aşamasında kararlı ve sert olmalarını bekliyorum. Kurbanlar ve aileleri için gereken adalet sağlansın" dedi. Başbakan Abela, toplumda kurallara uymayanların sert sonuçlarla yüzleşmesi gerektiğini belirtti. Abela, ayrıca olayın faili Jeremie Camilleri'ye hızlıca müdahale eden güvenlik güçlerine de teşekkür ederek, ülkedeki herkesin huzur ve güven içinde yaşama hakkı olduğunu dile getirdi. Bu arada, Pelin Kaya'yı arabayla ezen ve kasten öldürmek suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verilen Fransa-Malta vatandaşı 33 yaşındaki Jeremie Camilleri, 30 Ocak'ta ikinci duruşmasına çıkarılacak. Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında, Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna zarar vermiş, ardından yakındaki fast-food restoranına dalarak burada arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan 30 yaşındaki Pelin Kaya'ya çarpmıştı. Görgü tanıkları, araç sürücüsünün, Kaya'ya ayrıca taş attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı. Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına almıştı. Camilleri, 19 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede, kasten öldürmeden tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. Pelin Kaya’nın cenazesi ise 21 Ocak'ta Malta'dan Türkiye'ye gönderilmiş ve bugün İstanbul'da toprağa verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230120/maltada-bir-otomobil-restorana-girip-turk-tasarimciyi-ezdi-yardim-etmek-isteyenlere-tasla-saldirdi-1065964291.html

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malta, türk vatandaşı, kaza, mahkeme