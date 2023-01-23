https://sputniknews.com.tr/20230123/letonya-rusyayla-iliskilerinin-seviyesini-dusurme-karari-aldi-1066077143.html

Letonya, Rusya’yla ilişkilerinin seviyesini düşürme kararı aldı

Letonya, Rusya’yla ilişkilerinin seviyesini düşürme kararı aldı

Letonya’nın, Rusya ile ilişkilerinin seviyesini düşürme kararı aldığı belirtildi. Söz konusu kararın duyurulması, Rusya’nın Estonya ile ilişkilerini... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T15:53+0300

2023-01-23T15:53+0300

2023-01-23T15:53+0300

ukrayna krizi

rusya

letonya

estonya

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Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, “Letonya, Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini 24 Şubat itibarıyla düşürecektir ve Rusya’dan da aynısını yapmasını istemektedir” açıklamasını yaptı.Rinkevics, söz konusu kararı Estonya ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için aldıklarını kaydetti.Daha önce Rusya, Estonya ile ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirme kararını açıklamış ve Moskova’daki Estonya Büyükelçisi’nden ülkeyi terk etmesini istemişti. Bunun üstüne Estonya da ülkedeki Rusya Büyükelçisi’ni sınırdışı edeceğini duyurdu.Rusya’nın Baltık ülkeleriyle ilişkileri, Ukrayna’da geçen sene başlattığı özel askeri operasyon nedeniyle oldukça gergin.

https://sputniknews.com.tr/20230123/rusya-estonya-ile-iliskilerinin-seviyesini-dusurdu---1066063308.html

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