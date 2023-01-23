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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/lavrov-diger-ulkeleri-rusya-ile-calismamalari-icin-tehdit-eden-abd-tum-kirmizi-cizgileri-asiyor---1066075486.html
Lavrov: Diğer ülkeleri Rusya ile çalışmamaları için tehdit eden ABD tüm kırmızı çizgileri aşıyor
Lavrov: Diğer ülkeleri Rusya ile çalışmamaları için tehdit eden ABD tüm kırmızı çizgileri aşıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, diğer ülkeleri Rusya ile çalışmaması için tehdit eden ABD’nin tüm kırmızı çizgileri aştığını belirtti. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T15:31+0300
2023-01-23T15:34+0300
ukrayna krizi
rusya
güney afrika
abd
sergey lavrov
ukrayna
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Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Lavrov, “ABD'nin Afrika ülkelerine ve sadece onlara değil, aynı zamanda Asya, Latin Amerika ülkelerine de uyguladığı baskı söz konusu, onlar sürekli olarak Rusya ile işbirliği yapanların pişman olacağını açıkça belirtiyorlar, bin yıllık yüce medeniyetler teşkil eden büyük devletleri tehdit ediyorlar. Tehdit eden ve baskı uygulayan ABD ve aynı zamanda İngilizler, tüm kırmızı çizgileri aşıyor” diye konuştu.‘Ukrayna krizi, Batı’nın doğrudan müsamaha göstermesi ile çıban gibi olgunlaştı’ Batı'nın, ‘tarihin tamamından 24 Şubat'ı ve ondan sonra olan her şeyi kopararak’ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri operasyonu gerekçelendirmek için ortaya koyduğu ‘argümanlara yanıt vermeyi reddettiğini’ kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu krizin Batı’nın doğrudan müsamaha göstermesi ile bir çıban gibi nasıl olgunlaştığını hiç kimse hatırlamıyor. Tarih iptal edildi.” ‘Rusya, Çin ve Güney Afrika askeri iş birliğini geliştiriyor’ Rus diplomat, Moskova’nın Çin ve Güney Afrika ile askeri iş birliğini de geliştirdiğine dikkat çekerek, “Güney Afrika Savunma Bakanı, savunma bakanlığımızın geçtiğimiz ağustos ayında Rusya'da düzenlediği Army 2022 askeri-teknik forumunun da yer aldığı bir etkinliğe katıldı. Üçlü tatbikatlar uygulaması da yeni bir şey değil. Çin ve Hindistan'ın da katılımıyla deniz tatbikatlarımız oldu” vurgusunu yaptı. Daha önce Güney Afrika, Rusya ve Çin'in 17-27 Şubat’ta ikinci ortak deniz tatbikatını Afrika’nın güneyindeki sularda düzenlemeyi planladıkları aktarılmıştı. Bu türden ilk tatbikat ise Kasım 2019’da Güney Afrika sularında yapılmıştı.
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rusya, güney afrika, abd, sergey lavrov, ukrayna
rusya, güney afrika, abd, sergey lavrov, ukrayna

Lavrov: Diğer ülkeleri Rusya ile çalışmamaları için tehdit eden ABD tüm kırmızı çizgileri aşıyor

15:31 23.01.2023 (güncellendi: 15:34 23.01.2023)
© AFP 2023 / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov- Güney Afrika
Sergey Lavrov- Güney Afrika - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, diğer ülkeleri Rusya ile çalışmaması için tehdit eden ABD’nin tüm kırmızı çizgileri aştığını belirtti.
Güney Afrika Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Lavrov, “ABD'nin Afrika ülkelerine ve sadece onlara değil, aynı zamanda Asya, Latin Amerika ülkelerine de uyguladığı baskı söz konusu, onlar sürekli olarak Rusya ile işbirliği yapanların pişman olacağını açıkça belirtiyorlar, bin yıllık yüce medeniyetler teşkil eden büyük devletleri tehdit ediyorlar. Tehdit eden ve baskı uygulayan ABD ve aynı zamanda İngilizler, tüm kırmızı çizgileri aşıyor” diye konuştu.

‘Ukrayna krizi, Batı’nın doğrudan müsamaha göstermesi ile çıban gibi olgunlaştı’

Batı'nın, ‘tarihin tamamından 24 Şubat'ı ve ondan sonra olan her şeyi kopararak’ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel askeri operasyonu gerekçelendirmek için ortaya koyduğu ‘argümanlara yanıt vermeyi reddettiğini’ kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu krizin Batı’nın doğrudan müsamaha göstermesi ile bir çıban gibi nasıl olgunlaştığını hiç kimse hatırlamıyor. Tarih iptal edildi.”

‘Rusya, Çin ve Güney Afrika askeri iş birliğini geliştiriyor’

Rus diplomat, Moskova’nın Çin ve Güney Afrika ile askeri iş birliğini de geliştirdiğine dikkat çekerek, “Güney Afrika Savunma Bakanı, savunma bakanlığımızın geçtiğimiz ağustos ayında Rusya'da düzenlediği Army 2022 askeri-teknik forumunun da yer aldığı bir etkinliğe katıldı. Üçlü tatbikatlar uygulaması da yeni bir şey değil. Çin ve Hindistan'ın da katılımıyla deniz tatbikatlarımız oldu” vurgusunu yaptı.
Daha önce Güney Afrika, Rusya ve Çin'in 17-27 Şubat’ta ikinci ortak deniz tatbikatını Afrika’nın güneyindeki sularda düzenlemeyi planladıkları aktarılmıştı. Bu türden ilk tatbikat ise Kasım 2019’da Güney Afrika sularında yapılmıştı.
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