https://sputniknews.com.tr/20230123/kripto-paralar-ilimli-yukselisini-surduruyor-islem-hacmi-1-trilyon-dolara-ulasti-1066059890.html

Kripto paralar ılımlı yükselişini sürdürüyor: İşlem hacmi 1 trilyon dolara ulaştı

Kripto paralar ılımlı yükselişini sürdürüyor: İşlem hacmi 1 trilyon dolara ulaştı

Kripto para piyasalarında hareketlilik devam ediyor. ABD ve AB ekonomisinden gelen enflasyondaki düşüş eğilimi gelişmeleriyle birlikte Fed ve ECB’nin para... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T10:33+0300

2023-01-23T10:33+0300

2023-01-23T10:33+0300

ekonomi

kripto para

bitcoin

ethereum

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Küresel ekonomi enflasyon sorunuyla mücadelesini sürdürüyor. En ağır yarayı alan ABD ve AB ekonomilerinde enflasyon düşüş eğilimine girdi. Bundan dolayı piyasalardaki denge unsurları da değişmiş oldu. Ons Altın güç kazanırken gram altın tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Petrol fiyatları düşen enflasyonla birlikte güçlendi. Fed ve ECB’den faiz indirimine yönelik yönlendirme ya da faiz artırım hızının yavaşlamasına yönelik beklentiler ortaya çıktı.Tüm bu gelişmelere paralel olarak kripto para birimleri yükselişe geçti. 3 haftadır yükseliş grafiği sergileyen kripto paralarda işlem hacmi yeniden 1 trilyon doların üstüne çıktı.Hala tarihi seviyelerden çok düşük seviyedeKripto para birimleri Kasım 2021’de gördükleri tarihi yüksek seviyelerden çok daha düşük seviyelerde işlem görüyor. Hem paranın zaman değeri hem de 2022 yılındaki yüksek enflasyon nedeniyle kripto para yatırımcılarının paraları büyük kayıplar yaşadı. Paralarının değerlenmesi için eski seviyelerine çıkmasının yanında kendi para birimlerine yönelik olarak enflasyon oranını da üstüne koyup hesaplamaların bu şekilde yapılması durumunda gerçek kârlılık ortaya çıkacaktır.Bitcoin 23 bin doları devirdiLider kripto para birimi Bitcoin’in 23 bin doları aşmasıyla diğer kripto para birimlerini de hareketlendirdi. Bitcoin gün içinde en düşük 22 bin 292 dolar, en yüksek de 23 bin 78 doları gördü. Şu sıralar yüzde 1’e yakın düşüşle 22 bin 721 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kasım 2021’deki tarihi zirvesinde uzaklığı yüzde 67 seviyesinde.Ethereum 1600 doları aştıUzun süredir düşüş eğiliminde olan ETHEREUM yüzde 0,23 oranında primle 1633 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum gün içinde en düşük 1607 dolar, en yüksek de 1663 dolar seviyesini gördü. 2021 Kasım’da gördüğü tarihi zirvesinden uzaklığı ise yüzde 66 oldu.

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