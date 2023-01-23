https://sputniknews.com.tr/20230123/konyada-sahte-psikologdan-taciz-bir-dahaki-sefere-sen-beni-opmek-isteyeceksin-1066072233.html
Konya'da sahte psikologdan taciz: 'Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin'
Konya'da sahte psikologdan taciz: 'Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin'
Konya'da kendini psikolog olarak tanıtan 66 yaşındaki bir kişinin, 17 yaşındaki lise öğrencisi F.F.'yi taciz ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, sözde seanslar... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T14:36+0300
2023-01-23T14:36+0300
2023-01-23T14:36+0300
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taciz
psikolog
kız
kız çocuğu
konya
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Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre; lise 12'nci sınıf öğrencisi F.F., hem dersleri konusunda hem de özgüven eksikliği nedeniyle yardım almaya karar verdi. F.F., 2021 yılının Nisan ayından itibaren kendisini psikolog olarak tanıtan M.E.D.'nin seanslarına gitmeye başladı.Genç kızın yanağına dokunan M.E.D, "Buralar şefkat, merhamet', daha sonra ise dudaklarına dokunup, "Burası sadece özel kişiler tarafından öpülebilir, seni öpebilir miyim?" dedikten sonra genç kızı zorla dudağından öptü."Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin" diyerek genç kıza zorla sarılan M.E.D. daha sonraki seanslarda ise 'şimdi kim kimi öpüyor' diyerek tacizlerini sürdürdü.Genç kız bu durumu hem annesine hem okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenine anlattı. Genç kızın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.E.D. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.8 yıla kadar hapis istemiTutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.E.D. hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapmasında "Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.'Yardımcı olmaya çalıştım'İlk kez hakim karşısına çıkan M.E.D., ''Ben eğitim danışmanlık merkezinde çalışıyorum. Ona yardımcı olmaya çalıştım. Bazen baba-kız, bazen ağabey-kardeş bazen de öğretmen-öğrenci ilişkisi içerisinde hareket ettik. Derslerdeki ilerlemesi nedeniyle o bana sevincinden sarıldı. Hatta ben ona dikkatli olması korusunda uyardım." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/tbmmnin-en-genc-milletvekili-rumeysa-kadaka-taciz-meclisin-kapisina-dayandi-1065590431.html
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taciz, psikolog, kız, kız çocuğu, konya
taciz, psikolog, kız, kız çocuğu, konya
Konya'da sahte psikologdan taciz: 'Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin'
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Konya'da kendini psikolog olarak tanıtan 66 yaşındaki bir kişinin, 17 yaşındaki lise öğrencisi F.F.'yi taciz ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, sözde seanslar düzenleyen sahte psikilog, genç kızın zorla dudağından öpmeye kalktı. Şüpheli hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine
göre; lise 12'nci sınıf öğrencisi F.F., hem dersleri konusunda hem de özgüven eksikliği nedeniyle yardım almaya karar verdi. F.F., 2021 yılının Nisan ayından itibaren kendisini psikolog olarak tanıtan M.E.D.'nin seanslarına gitmeye başladı.
Genç kızın yanağına dokunan M.E.D, "Buralar şefkat, merhamet', daha sonra ise dudaklarına dokunup, "Burası sadece özel kişiler tarafından öpülebilir, seni öpebilir miyim?" dedikten sonra genç kızı zorla dudağından öptü.
"Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin" diyerek genç kıza zorla sarılan M.E.D. daha sonraki seanslarda ise 'şimdi kim kimi öpüyor' diyerek tacizlerini sürdürdü.
Genç kız bu durumu hem annesine hem okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenine anlattı. Genç kızın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.E.D. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
8 yıla kadar hapis istemi
Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.E.D. hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapmasında "Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'Yardımcı olmaya çalıştım'
İlk kez hakim karşısına çıkan M.E.D., ''Ben eğitim danışmanlık merkezinde çalışıyorum. Ona yardımcı olmaya çalıştım. Bazen baba-kız, bazen ağabey-kardeş bazen de öğretmen-öğrenci ilişkisi içerisinde hareket ettik. Derslerdeki ilerlemesi nedeniyle o bana sevincinden sarıldı. Hatta ben ona dikkatli olması korusunda uyardım." dedi.