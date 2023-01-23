https://sputniknews.com.tr/20230123/konyada-sahte-psikologdan-taciz-bir-dahaki-sefere-sen-beni-opmek-isteyeceksin-1066072233.html

Konya'da sahte psikologdan taciz: 'Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin'

Konya'da sahte psikologdan taciz: 'Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin'

Konya'da kendini psikolog olarak tanıtan 66 yaşındaki bir kişinin, 17 yaşındaki lise öğrencisi F.F.'yi taciz ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, sözde seanslar... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T14:36+0300

2023-01-23T14:36+0300

2023-01-23T14:36+0300

türkiye

taciz

psikolog

kız

kız çocuğu

konya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/06/1055366492_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_d54321daa4c28d00e90b9887bef50713.jpg

Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre; lise 12'nci sınıf öğrencisi F.F., hem dersleri konusunda hem de özgüven eksikliği nedeniyle yardım almaya karar verdi. F.F., 2021 yılının Nisan ayından itibaren kendisini psikolog olarak tanıtan M.E.D.'nin seanslarına gitmeye başladı.Genç kızın yanağına dokunan M.E.D, "Buralar şefkat, merhamet', daha sonra ise dudaklarına dokunup, "Burası sadece özel kişiler tarafından öpülebilir, seni öpebilir miyim?" dedikten sonra genç kızı zorla dudağından öptü."Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin" diyerek genç kıza zorla sarılan M.E.D. daha sonraki seanslarda ise 'şimdi kim kimi öpüyor' diyerek tacizlerini sürdürdü.Genç kız bu durumu hem annesine hem okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenine anlattı. Genç kızın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.E.D. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.8 yıla kadar hapis istemiTutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.E.D. hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapmasında "Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.'Yardımcı olmaya çalıştım'İlk kez hakim karşısına çıkan M.E.D., ''Ben eğitim danışmanlık merkezinde çalışıyorum. Ona yardımcı olmaya çalıştım. Bazen baba-kız, bazen ağabey-kardeş bazen de öğretmen-öğrenci ilişkisi içerisinde hareket ettik. Derslerdeki ilerlemesi nedeniyle o bana sevincinden sarıldı. Hatta ben ona dikkatli olması korusunda uyardım." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230110/tbmmnin-en-genc-milletvekili-rumeysa-kadaka-taciz-meclisin-kapisina-dayandi-1065590431.html

türkiye

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taciz, psikolog, kız, kız çocuğu, konya