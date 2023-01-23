https://sputniknews.com.tr/20230123/kiracisini-cikarabilmek-icin-tavani-delip-sarimsakli-su-doktu-1066090926.html
Kiracısını çıkarabilmek için tavanı delip sarımsaklı su döktü
Kiracısını çıkarabilmek için tavanı delip sarımsaklı su döktü
Fatih Laleli’de dükkan sahibi, kiracısının çıkması için işyerinin tavanını delerek yukarıdan sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu döktü. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T22:51+0300
2023-01-23T22:51+0300
2023-01-23T22:51+0300
kiracı
türkiye
fatih
laleli
dükkan
sarımsak
çamaşır suyu
tekstil
kira
zam
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Fatih Laleli’de tekstil mağazası işleten Guiaunai Roustamova, mülk sahibiyle kiraya zam talebi nedeniyle yaklaşık 1 buçuk senedir sorun yaşadı.Roustamova’nın iddiasına göre; mülk sahibi M.Ş. Haziran ayında 5 bin lira olan kira bedelini 6 bin dolar yani güncel dolar kur değeriyle yaklaşık 112 bin liraya yükseltmek istedi. M.Ş., bu kira artışının karşılayamayacağını belirten Guiaunai Roustamova’yı dükkandan çıkarabilmek için iş yerinin tavanını delip, su, yağ ve çamaşır suyu döktü.Guiaunai Roustamova dükkanın da ortak kullandıkları elektrik kesilerek satış yapmasını engelledi. Roustamova dükkanı aydınlatmak için akü kullanmaya başladığı belirtildi. Eylül ayında da mülk sahibi kendisine ait olan üst katın zeminini delerek mağazanın tavanında delikler açtı.Dükkandaki zarar oluştuMal sahibi açtığı deliklerden aşağıya ise sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu dökmeye başladı. Bu nedenle mağazada hasar oluştu, kıyafetler kullanılamaz hale geldi. Guiaunai Roustamova yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığı öğrenildi.
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kiracı, fatih, laleli, dükkan, sarımsak, çamaşır suyu, tekstil, kira, zam
kiracı, fatih, laleli, dükkan, sarımsak, çamaşır suyu, tekstil, kira, zam
Kiracısını çıkarabilmek için tavanı delip sarımsaklı su döktü
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Fatih Laleli’de dükkan sahibi, kiracısının çıkması için işyerinin tavanını delerek yukarıdan sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu döktü.
Fatih Laleli’de tekstil mağazası işleten Guiaunai Roustamova, mülk sahibiyle kiraya zam talebi nedeniyle yaklaşık 1 buçuk senedir sorun yaşadı.
Roustamova’nın iddiasına göre; mülk sahibi M.Ş. Haziran ayında 5 bin lira olan kira bedelini 6 bin dolar yani güncel dolar kur değeriyle yaklaşık 112 bin liraya yükseltmek istedi. M.Ş., bu kira artışının karşılayamayacağını belirten Guiaunai Roustamova’yı dükkandan çıkarabilmek için iş yerinin tavanını delip, su, yağ ve çamaşır suyu döktü.
Guiaunai Roustamova dükkanın da ortak kullandıkları elektrik kesilerek satış yapmasını engelledi. Roustamova dükkanı aydınlatmak için akü kullanmaya başladığı belirtildi. Eylül ayında da mülk sahibi kendisine ait olan üst katın zeminini delerek mağazanın tavanında delikler açtı.
Mal sahibi açtığı deliklerden aşağıya ise sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu dökmeye başladı. Bu nedenle mağazada hasar oluştu, kıyafetler kullanılamaz hale geldi. Guiaunai Roustamova yaklaşık 100 bin lira zarara uğradığı öğrenildi.