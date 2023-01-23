Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: EYT’yi Meclis’e getir hemen
21:54 23.01.2023 (güncellendi: 22:29 23.01.2023)
© CHp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi.
© CHp/ALP EREN KAYA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı çağrıda "Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kanunuyla ilgili "Meclis’e getir hemen" çağrısı yaptı.
Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:
EYT’lileri oyalamayı bırak. Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen.
EYT’lileri oyalamayı bırak. Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 23, 2023
EYT’yi Meclis’e getir hemen @RTErdogan