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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: EYT’yi Meclis’e getir hemen
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: EYT’yi Meclis’e getir hemen
CHP lideri Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı çağrıda "Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T21:54+0300
2023-01-23T22:29+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
eyt
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kanunuyla ilgili "Meclis’e getir hemen" çağrısı yaptı.Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), eyt
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), eyt

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: EYT’yi Meclis’e getir hemen

21:54 23.01.2023 (güncellendi: 22:29 23.01.2023)
© CHp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anglosfer Ülkeleri Büyükelçileri ile Ankara’da öğle yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© CHp/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı çağrıda "Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kanunuyla ilgili "Meclis’e getir hemen" çağrısı yaptı.
Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

EYT’lileri oyalamayı bırak. Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen.

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