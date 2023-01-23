Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: EYT’yi Meclis’e getir hemen

EYT’lileri oyalamayı bırak. Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen.