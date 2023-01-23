https://sputniknews.com.tr/20230123/kilicdaroglu-diyelim-ses-cikardik-nereye-gidecek-yskya-o-uyeleri-atayan-kim-erdogan-1066079133.html
Kılıçdaroğlu: Diyelim ses çıkardık nereye gidecek, YSK'ya. O üyeleri atayan kim? Erdoğan
Kılıçdaroğlu: Diyelim ses çıkardık nereye gidecek, YSK'ya. O üyeleri atayan kim? Erdoğan
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına 'sessiz kalması' eleştirilerine yönelik konuştu ve "İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Anayasa... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T16:55+0300
2023-01-23T16:55+0300
2023-01-23T16:55+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
recep tayyip erdoğan
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, ilin ilk belediye Başkanı Leyla Atakan adına açtığı kütüphanenin açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra partili olmayan 30 kadar öğrenciyle bir araya geldi.Sözcü’den Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili 'niçin sessiz kaldığı yönündeki bir soruya' şu yanıtı verdi:'Erdoğan aday olsun veya olmasın, seçimi alacağız'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olup olmayacağına kilitlenmediklerini vurgulayarak, “Erdoğan, aday olur veya olmaz ama biz sandık güvenliğini sağlayarak seçimi almak ve Türkiye'yi demokrasi eksenine getirmek istiyoruz. Altı liderin hedefi o” dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınacağı iddialarıyla ilgili olarak ise, "İnşallah böyle bir süreç yaşanmaz. Yaşanırsa cehennemin kapılarını aralamış olurlar" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230123/mansur-yavas-kemal-bey-benim-icin-cok-savasti-asla-onune-gecmem-masa-ne-derse-o-1066072907.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, recep tayyip erdoğan, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
kemal kılıçdaroğlu, chp, recep tayyip erdoğan, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
Kılıçdaroğlu: Diyelim ses çıkardık nereye gidecek, YSK'ya. O üyeleri atayan kim? Erdoğan
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına 'sessiz kalması' eleştirilerine yönelik konuştu ve "İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Anayasa Mahkemesi bile bakmıyor bu karara" dedi.
Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, ilin ilk belediye Başkanı Leyla Atakan adına açtığı kütüphanenin açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra partili olmayan 30 kadar öğrenciyle bir araya geldi.
Sözcü’den Saygı Öztürk’ün aktardığı
na göre, Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili 'niçin sessiz kaldığı yönündeki bir soruya' şu yanıtı verdi:
“Diyelim ki ses çıkardık nereye gidecek? Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK). O üyeleri atayan kim Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Anayasa Mahkemesi bile bakmıyor bu karara. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinde aynı zarfın içerisine dört oy pusulası koyuyorsunuz. Efendim üçü doğru biri yanlış. Talimat geldi de onun için yaptılar. Dolayısıyla bizim Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok.”
'Erdoğan aday olsun veya olmasın, seçimi alacağız'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olup olmayacağına kilitlenmediklerini vurgulayarak, “Erdoğan, aday olur veya olmaz ama biz sandık güvenliğini sağlayarak seçimi almak ve Türkiye'yi demokrasi eksenine getirmek istiyoruz. Altı liderin hedefi o” dedi.
Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınacağı iddialarıyla ilgili olarak ise, "İnşallah böyle bir süreç yaşanmaz. Yaşanırsa cehennemin kapılarını aralamış olurlar" diye konuştu.