https://sputniknews.com.tr/20230123/kilicdaroglu-diyelim-ses-cikardik-nereye-gidecek-yskya-o-uyeleri-atayan-kim-erdogan-1066079133.html

Kılıçdaroğlu: Diyelim ses çıkardık nereye gidecek, YSK'ya. O üyeleri atayan kim? Erdoğan

Kılıçdaroğlu: Diyelim ses çıkardık nereye gidecek, YSK'ya. O üyeleri atayan kim? Erdoğan

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına 'sessiz kalması' eleştirilerine yönelik konuştu ve "İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Anayasa... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T16:55+0300

2023-01-23T16:55+0300

2023-01-23T16:55+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

recep tayyip erdoğan

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

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Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, ilin ilk belediye Başkanı Leyla Atakan adına açtığı kütüphanenin açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra partili olmayan 30 kadar öğrenciyle bir araya geldi.Sözcü’den Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili 'niçin sessiz kaldığı yönündeki bir soruya' şu yanıtı verdi:'Erdoğan aday olsun veya olmasın, seçimi alacağız'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olup olmayacağına kilitlenmediklerini vurgulayarak, “Erdoğan, aday olur veya olmaz ama biz sandık güvenliğini sağlayarak seçimi almak ve Türkiye'yi demokrasi eksenine getirmek istiyoruz. Altı liderin hedefi o” dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınacağı iddialarıyla ilgili olarak ise, "İnşallah böyle bir süreç yaşanmaz. Yaşanırsa cehennemin kapılarını aralamış olurlar" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230123/mansur-yavas-kemal-bey-benim-icin-cok-savasti-asla-onune-gecmem-masa-ne-derse-o-1066072907.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, recep tayyip erdoğan, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)