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Karamollaoğlu: Adayla ilgili açıklama, 30 Ocak'ta olmayacak
Karamollaoğlu: Adayla ilgili açıklama, 30 Ocak'ta olmayacak
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik, "Şu ana kadar yaptığımız geçen toplantıdaki görüşmelerimizde... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T17:06+0300
2023-01-23T17:06+0300
politika
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Karamollaoğlu, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde Şuurlu Öğretmenler Derneği'nin (ÖĞ-DER) düzenlediği toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili bir soruya, "Şu ana kadar yaptığımız geçen toplantıdaki görüşmelerimizde 30 Ocak'ta sadece iktidara gelindiğinde politikalar görüşülecek. Onlar deklare edilecek. Yani adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak ama önümüzde yapacağımız toplantıda böyle bir karar alınırsa o farklı. O zaman olabilir" yanıtını verdi.Karamollaoğlu, "Saadet Partisi'nin aday kriteri nelerdir" sorusunu ise, "Bizim için söylediğimiz bugüne kadar yapılan çalışmalarda ortaya konulan politikalara uyum sağlaması gerekecek. Tabii herkes aynı şeyi söylüyor. Seçilebilir olma ihtimali yüksek olacak" diye yanıtladı."HDP ile ilgili bir görüşme oldu mu" sorusu üzerine ise Karamollaoğlu, "Bizim gündemimizde hiçbir zaman HDP ile ilgili bir görüşme olmadı" diye konuştu.Karamollaoğlu, "İlk turda sonucun çıkmasını bekliyor musunuz" sorusuna da, "Aslında bekliyoruz. Anketlerde öyle bir ihtimal güçlü olarak gözüküyor. Ama yüzde 100 bir şey söylemek mümkün değil" karşılığını verdi
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temel karamollaoğlu
temel karamollaoğlu

Karamollaoğlu: Adayla ilgili açıklama, 30 Ocak'ta olmayacak

17:06 23.01.2023
© DHATemel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© DHA
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik, "Şu ana kadar yaptığımız geçen toplantıdaki görüşmelerimizde 30 Ocak'ta sadece iktidara gelindiğinde politikalar görüşülecek. Onlar deklare edilecek. Yani adayla ilgili açıklama, 30 Ocak'ta olmayacak" dedi.
Karamollaoğlu, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde Şuurlu Öğretmenler Derneği'nin (ÖĞ-DER) düzenlediği toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili bir soruya, "Şu ana kadar yaptığımız geçen toplantıdaki görüşmelerimizde 30 Ocak'ta sadece iktidara gelindiğinde politikalar görüşülecek. Onlar deklare edilecek. Yani adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak ama önümüzde yapacağımız toplantıda böyle bir karar alınırsa o farklı. O zaman olabilir" yanıtını verdi.
Karamollaoğlu, "Saadet Partisi'nin aday kriteri nelerdir" sorusunu ise, "Bizim için söylediğimiz bugüne kadar yapılan çalışmalarda ortaya konulan politikalara uyum sağlaması gerekecek. Tabii herkes aynı şeyi söylüyor. Seçilebilir olma ihtimali yüksek olacak" diye yanıtladı.
"HDP ile ilgili bir görüşme oldu mu" sorusu üzerine ise Karamollaoğlu, "Bizim gündemimizde hiçbir zaman HDP ile ilgili bir görüşme olmadı" diye konuştu.
Karamollaoğlu, "İlk turda sonucun çıkmasını bekliyor musunuz" sorusuna da, "Aslında bekliyoruz. Anketlerde öyle bir ihtimal güçlü olarak gözüküyor. Ama yüzde 100 bir şey söylemek mümkün değil" karşılığını verdi
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