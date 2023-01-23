https://sputniknews.com.tr/20230123/japonya-basbakani-kishidadan-azalan-nufusa-karsi-acil-adim-atma-cagrisi-ya-simdi-ya-da-hic-1066060864.html

'Ya şimdi ya da hiç': Japonya'da azalan nüfusla mücadele için yeni devlet kurumu açılacak

'Ya şimdi ya da hiç': Japonya'da azalan nüfusla mücadele için yeni devlet kurumu açılacak

Japonya Başbakanı Kişida, ülkedeki hızlı nüfus düşüşüne karşı acil adımlar atılması gerektiğini söyledi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T11:19+0300

2023-01-23T11:19+0300

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dünya

japonya

bebek

fumio kishida

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Dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip Japonya'da hükümet, düşük doğum oranlarına karşı acil adımlar atılacağını açıkladı. Japonya Başbakanı Fumio Kişida, 2023'ün ilk parlamento açılışı sırasında yaptığı konuşmada, ülkedeki düşük doğum oranıyla ilgili 'ya şimdi ya da hiç' diyerek acil adımlar atacaklarının sözünü verdi. "Ulusumuz toplumsal işlevlerini sürdürüp sürdüremeyeceğinin eşiğinde" diyen Kişida, "Doğumlar ve çocuk yetiştirme politikaları söz konusu olduğunda şimdi ya da hiçbir zaman bekleyemeyeceğimiz bir sorun" dedi. Kişida, Haziran ayına kadar çocuklarla ilgili politikalara ayrılan bütçenin iki katlanmasına yönelik bütçe planı sunacaklarını ve nüfus düşüşüyle ilgili sorunu çözmek için nisan ayında yeni bir devlet kurumunun kurulacağını söyledi. Japonya'da 2021'de yeni doğan oranı rekor seviyede düşerek tarihlerindeki en yüksek doğal nüfus düşüşü olarak kayda geçti.

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https://sputniknews.com.tr/20230115/tokyoda-2-cocuga-ucretsiz-bakim-1065761146.html

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