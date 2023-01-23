https://sputniknews.com.tr/20230123/iyi-parti-sozcusu-zorlu-ilk-kez-bu-kadar-yogun-sekilde-aday-uzerinde-durulacagi-bir-toplanti-olacak-1066080338.html

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: İlk kez bu kadar yoğun şekilde aday üzerinde durulacağı bir toplantı olacak

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: İlk kez bu kadar yoğun şekilde aday üzerinde durulacağı bir toplantı olacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Altılı Masa'nın 26 Ocak Perşembe, partisinin ev sahipliğinde yapacağı toplantıda "ilk kez yoğun ve kapsamlı şekilde... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T17:46+0300

2023-01-23T17:46+0300

2023-01-23T17:54+0300

cumhurbaşkanı

altılı masa

politika

aday

kürşad zorlu

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İYİ Parti'nin ev sahipliğinde perşembe günü yapılacak Altılı Masa toplantısıyla ilgili Parti Sözcüsü Zorlu "İlk kez bu kadar yoğun ve kapsamlı şekilde cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacağı bir toplantı olacak" açıklamasında bulundu.Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.Siyasi iktidarların köklü ve etkili çözümler bularak başta İsveç olmak üzere aynı anlayışa sahip ülkelerin benzer eylemleri yapmamasını sağlaması gerektiğini belirten Zorlu, "Yoksa savunma bakanının programını ertelemek, bir takım kurgulanmış yayınlarda bu konuyu bir seçim malzemesi haline getirmenin esasında bir çözüm olmadığını söylüyoruz" ifadesini kullandı.Uluslararası hukukun kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirten Zorlu, şöyle devam etti:İktidar ve kamuoyunu atacakları adımı desteklemeye çağıran Zorlu, "Çünkü milletimiz bu konuda birlik olmuş durumda. Dolayısıyla buradan bir siyasi saflaşma ve partizanlık üzerinden yeni bir öykü yaratma girişimini ne rasyonel ne de milletimizin bu duruşuna uygun bir adım olarak görüyoruz. Bu çağrımızın kısa bir sürede vatandaşlarımızın nezdinde kabul göreceğine inanıyoruz" diye konuştu.Bazı illerde partisinin kongreler gerçekleştirdiğini anımsatan Zorlu, özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa kongrelerinin coşkulu geçtiğini, burada halkın İYİ Parti'ye büyük teveccüh gösterdiğini dile getirdi.Altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruyu yanıtlayan Zorlu, "Perşembe günü İYİ Parti ev sahipliğinde önemli bir toplantı olacak. Bu toplantı ilk kez bu kadar yoğun ve kapsamlı şekilde cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacağı bir toplantı olacak. Tabii içeriğine ilişkin şu an bir detay vermem mümkün değil. İYİ Parti olarak 13. cumhurbaşkanının bu masa tarafından belirlenecek aday olmasını büyük bir sorumluluk duygusuyla istiyor, arzuluyor ve bunun için yoğun bir çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

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cumhurbaşkanı, altılı masa, aday, kürşad zorlu