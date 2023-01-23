https://sputniknews.com.tr/20230123/isvecten-sonra-hollanda-asiri-sagci-lider-wagensveld-kuran-i-kerimi-yirtti-1066075353.html
İsveç'ten sonra Hollanda: Aşırı sağcı lider Wagensveld, Kur'an-ı Kerim yırttı
İsveç'ten sonra Hollanda: Aşırı sağcı lider Wagensveld, Kur'an-ı Kerim yırttı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından, Hollanda'da yeni bir provokasyona imza atıldı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T15:27+0300
2023-01-23T15:27+0300
2023-01-23T15:28+0300
dünya
isveç
hollanda
kuran-ı kerim
saldırı
edwin wagensveld
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Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kendisine verilen izinle Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. İsveç'teki eylemin dışında, Pegida adlı İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld de Den Haag şehrinde Kur'an-ı Kerim'i yırttı.Aydınlık'ın aktardığına göre, daha önce de iki kez aynı şeyi yapan ve gözaltına alınan Wagensveld'e bu kez müdahale edilmedi.Hz. Muhammed'e hakaret etmişti54 yaşında Wagensveld, geçtiğimiz aylarda megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret etmiş, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Polisin hazırladığı dosyaya göre, bunun Müslüman topluluğuna bir hakaret olarak kabul edilebileceği aktarılmıştı. Dosya incelendikten sonra Wagensveld, herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle serbest bırakılmış ve yargılanmamıştı.
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isveç, hollanda, kuran-ı kerim, saldırı, edwin wagensveld
isveç, hollanda, kuran-ı kerim, saldırı, edwin wagensveld
İsveç'ten sonra Hollanda: Aşırı sağcı lider Wagensveld, Kur'an-ı Kerim yırttı
15:27 23.01.2023 (güncellendi: 15:28 23.01.2023) Abone ol
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından, Hollanda'da yeni bir provokasyona imza atıldı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Den Haag kentinde Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırttı.
Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kendisine verilen izinle Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. İsveç'teki eylemin dışında, Pegida adlı İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld de Den Haag şehrinde Kur'an-ı Kerim'i yırttı.
Aydınlık'ın aktardığına göre, daha önce de iki kez aynı şeyi yapan ve gözaltına alınan Wagensveld'e bu kez müdahale edilmedi.
Hz. Muhammed'e hakaret etmişti
54 yaşında Wagensveld, geçtiğimiz aylarda megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret etmiş, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Polisin hazırladığı dosyaya göre, bunun Müslüman topluluğuna bir hakaret olarak kabul edilebileceği aktarılmıştı. Dosya incelendikten sonra Wagensveld, herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle serbest bırakılmış ve yargılanmamıştı.