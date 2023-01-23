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https://sputniknews.com.tr/20230123/irakta-dolardaki-yukselisin-ardindan-merkez-bankasi-baskani-degistirildi--1066060222.html
Irak'ta dolardaki yükselişin ardından Merkez Bankası Başkanı görevden alındı
Irak'ta dolardaki yükselişin ardından Merkez Bankası Başkanı görevden alındı
Irak'ta döviz kurundaki yükselişin ardından Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip Muhif'in görevine son verildi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T11:03+0300
2023-01-23T11:03+0300
ekonomi
irak
dolar
merkez bankası
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Irak haber ajansı INA’ya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Merkez Bankası Başkanı Muhif’i kendi talebi üzerine görevden alarak yerine vekaleten Ali Muhsin Allak’ı atadı. Irak'ta yerel para birimi ABD doları karşısında değer kaybetmeyi sürdürürken Merkez Bankası da mali piyasayı kontrol edemediği eleştirilerine maruz kalıyor.
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irak, dolar, merkez bankası
irak, dolar, merkez bankası

Irak'ta dolardaki yükselişin ardından Merkez Bankası Başkanı görevden alındı

11:03 23.01.2023
© AP Photo / Hadi MizbanIrak- Dolar
Irak- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Hadi Mizban
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Irak'ta döviz kurundaki yükselişin ardından Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip Muhif'in görevine son verildi.
Irak haber ajansı INA’ya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Merkez Bankası Başkanı Muhif’i kendi talebi üzerine görevden alarak yerine vekaleten Ali Muhsin Allak’ı atadı.
Irak'ta yerel para birimi ABD doları karşısında değer kaybetmeyi sürdürürken Merkez Bankası da mali piyasayı kontrol edemediği eleştirilerine maruz kalıyor.
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