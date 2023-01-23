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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/ingilterede-komurle-calisan-elektrik-santralleri-acilisa-hazir-hale-getirme-talimati-1066090399.html
İngiltere’de kömürle çalışan elektrik santralleri açılışa hazır hale getirme talimatı
İngiltere’de kömürle çalışan elektrik santralleri açılışa hazır hale getirme talimatı
İngiltere’nin birleşik enerji sistemini işleten şirket National Grid, kömürle çalışan elektrik santralleri Salı günü açılışa hazır getirme talimatını verdi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T22:25+0300
2023-01-23T22:25+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
kömür
elektrik
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National Grid’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Salı akşamı Demand Flexibility Service hizmetini sunma talimatının yanı sıra, gerekirse yarın çalışmaya hazır olabilmesi için kömürle çalışan elektrik santralleri bloğunu, öngörülemeyen durumlara yönelik kış kontratı kapsamında açılışa hazır hale getirme talimatı verildi” ifadelerine yer verildi.Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Demand Flexibility Service, yoğun saatlerde enerji tüketimini azaltmak için teşvik ödemeleri sağlayan bir hizmet.İngiliz medyasına göre National Grid, insanların böyle zamanlarda çamaşır makinesi ve oyun konsolu gibi enerji tüketen ev aletlerini kapatmasını istiyor. Şirket, tasarruf edilen her kilovat saat başına 6 sterline varan ödemeler yapmayı planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230112/bilim-insanlari-fosil-yakit-ureticileri-urettikleri-miktarda-karbon-temizliginden-sorumlu-tutulsun-1065677658.html
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ingiltere, kömür, elektrik
ingiltere, kömür, elektrik

İngiltere’de kömürle çalışan elektrik santralleri açılışa hazır hale getirme talimatı

22:25 23.01.2023
© REUTERS / Maksim ŞemetovTermik santral
Termik santral - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© REUTERS / Maksim Şemetov
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İngiltere’nin birleşik enerji sistemini işleten şirket National Grid, kömürle çalışan elektrik santralleri Salı günü açılışa hazır getirme talimatını verdi.
National Grid’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Salı akşamı Demand Flexibility Service hizmetini sunma talimatının yanı sıra, gerekirse yarın çalışmaya hazır olabilmesi için kömürle çalışan elektrik santralleri bloğunu, öngörülemeyen durumlara yönelik kış kontratı kapsamında açılışa hazır hale getirme talimatı verildi” ifadelerine yer verildi.
Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Demand Flexibility Service, yoğun saatlerde enerji tüketimini azaltmak için teşvik ödemeleri sağlayan bir hizmet.
İngiliz medyasına göre National Grid, insanların böyle zamanlarda çamaşır makinesi ve oyun konsolu gibi enerji tüketen ev aletlerini kapatmasını istiyor. Şirket, tasarruf edilen her kilovat saat başına 6 sterline varan ödemeler yapmayı planlıyor.
Arjantin'in Neuquen eyaletinde yer alan bir petrol rafinerisinde patlama yaşandı. Yerel medyaya göre dev bir yangına sebep olan patlama sonucu rafineride çalışan 3 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
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