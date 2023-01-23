https://sputniknews.com.tr/20230123/ingilterede-komurle-calisan-elektrik-santralleri-acilisa-hazir-hale-getirme-talimati-1066090399.html

İngiltere’de kömürle çalışan elektrik santralleri açılışa hazır hale getirme talimatı

İngiltere’de kömürle çalışan elektrik santralleri açılışa hazır hale getirme talimatı

İngiltere’nin birleşik enerji sistemini işleten şirket National Grid, kömürle çalışan elektrik santralleri Salı günü açılışa hazır getirme talimatını verdi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T22:25+0300

2023-01-23T22:25+0300

2023-01-23T22:25+0300

avrupa'da enerji krizi

ingiltere

kömür

elektrik

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National Grid’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Salı akşamı Demand Flexibility Service hizmetini sunma talimatının yanı sıra, gerekirse yarın çalışmaya hazır olabilmesi için kömürle çalışan elektrik santralleri bloğunu, öngörülemeyen durumlara yönelik kış kontratı kapsamında açılışa hazır hale getirme talimatı verildi” ifadelerine yer verildi.Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Demand Flexibility Service, yoğun saatlerde enerji tüketimini azaltmak için teşvik ödemeleri sağlayan bir hizmet.İngiliz medyasına göre National Grid, insanların böyle zamanlarda çamaşır makinesi ve oyun konsolu gibi enerji tüketen ev aletlerini kapatmasını istiyor. Şirket, tasarruf edilen her kilovat saat başına 6 sterline varan ödemeler yapmayı planlıyor.

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