https://sputniknews.com.tr/20230123/hukukcu-koybasi-insanlarin-agiz-tadi-cikari-nedeniyle-milyarlarca-hayvan-aci-icinde-olduruluyor-1066071265.html
Hukukçu Köybaşı: İnsanların ağız tadı çıkarı nedeniyle milyarlarca hayvan acı içinde öldürülüyor
Hukukçu Köybaşı: İnsanların ağız tadı çıkarı nedeniyle milyarlarca hayvan acı içinde öldürülüyor
Hukukçu Köybaşı, "Milyonlarca insanın ağız tadı çıkarı nedeniyle milyarlarca hayvan, acınası bir hayat yaşayıp acı içinde öldürülüyor" dedi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T14:26+0300
2023-01-23T14:26+0300
2023-01-23T14:28+0300
hukuk
yaşam
hayvan hakları
tavuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066071465_0:167:1348:925_1920x0_80_0_0_7676398b4cd1860c9b9a2b33ba13d21e.jpg
Hukukçu Dr. Serkan Köybaşı, Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.“İnsan halklarının ortaya çıkması insanları yüceltirken, insanların dışındaki bütün doğal öğeleri aşağıda bıraktı" diyen Köybaşı, "İnsanlar, halklarıyla yükselirken; hayvanlar, insanlardan ayrıldılar ve aşağıda kaldılar. Hayvan hakları açısından baktığımızda doğu ve güney uygarlıklarında, insanın, diğer hayvanlardan ayrılmadığı bir bakış açısını görüyoruz. Mesela Hindistan’da yaygın olan reenkarnasyon inancına göre siz belki daha önce bir hayvandınız ve daha sonra tekrar bir hayvan olarak dünyaya gelebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar da bir zamanlar insan olabilir veya daha sonra insan olarak dünyaya gelebilir. Bu nedenle onlara o şekilde bakılması lazım. Batı uygarlığı bir ikilik yaratıyor: Bir tarafta insan vardır, diğer tarafta da geriye kalan her şey vardır…. Bütüncül bakış açısı için bizim batıyı değil, doğu uygarlıklarını takip etmemiz lazım. Doğayla uyumlu, daha adil, daha eşit toplumlar yaratmamak için bu gerekli” şeklinde konuştu.Köybaşı, şöyle devam etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Serhat Sarısözen
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066071465_0:0:1272:954_1920x0_80_0_0_859d3bb5bbca8bba3d2b25ce9a7c2020.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
hukuk, hayvan hakları, tavuk
hukuk, hayvan hakları, tavuk
Hukukçu Köybaşı: İnsanların ağız tadı çıkarı nedeniyle milyarlarca hayvan acı içinde öldürülüyor
14:26 23.01.2023 (güncellendi: 14:28 23.01.2023) Abone ol
Özel
Hukukçu Köybaşı, "Milyonlarca insanın ağız tadı çıkarı nedeniyle milyarlarca hayvan, acınası bir hayat yaşayıp acı içinde öldürülüyor" dedi.
Hukukçu Dr. Serkan Köybaşı, Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
“İnsan halklarının ortaya çıkması insanları yüceltirken, insanların dışındaki bütün doğal öğeleri aşağıda bıraktı" diyen Köybaşı, "İnsanlar, halklarıyla yükselirken; hayvanlar, insanlardan ayrıldılar ve aşağıda kaldılar. Hayvan hakları açısından baktığımızda doğu ve güney uygarlıklarında, insanın, diğer hayvanlardan ayrılmadığı bir bakış açısını görüyoruz. Mesela Hindistan’da yaygın olan reenkarnasyon inancına göre siz belki daha önce bir hayvandınız ve daha sonra tekrar bir hayvan olarak dünyaya gelebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar da bir zamanlar insan olabilir veya daha sonra insan olarak dünyaya gelebilir. Bu nedenle onlara o şekilde bakılması lazım. Batı uygarlığı bir ikilik yaratıyor: Bir tarafta insan vardır, diğer tarafta da geriye kalan her şey vardır…. Bütüncül bakış açısı için bizim batıyı değil, doğu uygarlıklarını takip etmemiz lazım. Doğayla uyumlu, daha adil, daha eşit toplumlar yaratmamak için bu gerekli” şeklinde konuştu.
Köybaşı, şöyle devam etti:
“Türkiye’de her yıl 1 milyardan fazla tavuk öldürülüyor. Bu inanılmaz bir sayı. Bu hayvanlar acı çekmesine rağmen A4 boyutundaki kafeslerde tutuldu, burada kanatlarını açamadı, bir yere tüneyemedi, havasız, ışıksız ortamlarda acılar içinde yaşadı ve yaşamı bu şekilde son buldu. Hayvanlar acı çekerek size ürün olarak geldi. En fazla edindiğimiz çıkar, damak tadı. Biliyoruz ki etle beslenme hiç sağlıklı değil. Çok uzun yıllardan beri bu endüstrinin söylediği ‘şu kadar kilo et tüketmeniz lazım’, ‘Omega3 tüketmezseniz olmaz’… Bunların hepsinin aslında boş, son derece sağlıksız olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmışken tadını sevdiğimiz için, alıştığımız için tüketmeye devam ediyoruz. Milyonlarca insanın ağız tadı çıkarı nedeniyle milyarlarca hayvan acı çektikleri, haklarının tanınmadığı, eziyet gördükleri bir ortamda acınası bir hayat yaşayıp acı içinde öldürülüyorlar. İnsan ve hayvan arasındaki ikililiği yaratan Batılı toplumlar… Bunun çözümü, hayvanların eşya olarak görüldüğü hukuk sistemlerinin ortadan kaldırılması."