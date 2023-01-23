https://sputniknews.com.tr/20230123/hukukcu-koybasi-insanlarin-agiz-tadi-cikari-nedeniyle-milyarlarca-hayvan-aci-icinde-olduruluyor-1066071265.html

Hukukçu Köybaşı: İnsanların ağız tadı çıkarı nedeniyle milyarlarca hayvan acı içinde öldürülüyor

Hukukçu Köybaşı: İnsanların ağız tadı çıkarı nedeniyle milyarlarca hayvan acı içinde öldürülüyor

Hukukçu Köybaşı, "Milyonlarca insanın ağız tadı çıkarı nedeniyle milyarlarca hayvan, acınası bir hayat yaşayıp acı içinde öldürülüyor" dedi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T14:26+0300

2023-01-23T14:26+0300

2023-01-23T14:28+0300

hukuk

yaşam

hayvan hakları

tavuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066071465_0:167:1348:925_1920x0_80_0_0_7676398b4cd1860c9b9a2b33ba13d21e.jpg

Hukukçu Dr. Serkan Köybaşı, Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.“İnsan halklarının ortaya çıkması insanları yüceltirken, insanların dışındaki bütün doğal öğeleri aşağıda bıraktı" diyen Köybaşı, "İnsanlar, halklarıyla yükselirken; hayvanlar, insanlardan ayrıldılar ve aşağıda kaldılar. Hayvan hakları açısından baktığımızda doğu ve güney uygarlıklarında, insanın, diğer hayvanlardan ayrılmadığı bir bakış açısını görüyoruz. Mesela Hindistan’da yaygın olan reenkarnasyon inancına göre siz belki daha önce bir hayvandınız ve daha sonra tekrar bir hayvan olarak dünyaya gelebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar da bir zamanlar insan olabilir veya daha sonra insan olarak dünyaya gelebilir. Bu nedenle onlara o şekilde bakılması lazım. Batı uygarlığı bir ikilik yaratıyor: Bir tarafta insan vardır, diğer tarafta da geriye kalan her şey vardır…. Bütüncül bakış açısı için bizim batıyı değil, doğu uygarlıklarını takip etmemiz lazım. Doğayla uyumlu, daha adil, daha eşit toplumlar yaratmamak için bu gerekli” şeklinde konuştu.Köybaşı, şöyle devam etti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Serhat Sarısözen https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

Serhat Sarısözen https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

hukuk, hayvan hakları, tavuk