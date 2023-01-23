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https://sputniknews.com.tr/20230123/hindistanda-festival-alanindaki-vinc-devrildi-4-olu-9-yarali-1066068313.html
Hindistan'da festival alanındaki vinç devrildi: 4 ölü, 9 yaralı
Hindistan'da festival alanındaki vinç devrildi: 4 ölü, 9 yaralı
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Draupathi Tapınağı'nda gerçekleştirilen Draupathi Amman şenlikleri esnasında üzerinde şov yapan insanların asılı olduğu... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T13:14+0300
2023-01-23T13:14+0300
dünya
hindistan
vinç
kaza
vinç kazası
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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Kilveedi köyündeki Draupathi Tapınağı'nda Draupathi Amman şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Dün gece gerçekleştirilen etkinlikler esnasında üzerinde şov yapan insanların asılı olduğu vinç devrildi. Yerel saatle 20.15 sıralarında meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Vinç operatörü kazanın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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hindistan, vinç, kaza, vinç kazası
hindistan, vinç, kaza, vinç kazası

Hindistan'da festival alanındaki vinç devrildi: 4 ölü, 9 yaralı

13:14 23.01.2023
Hindistan'da festival alanındaki vinç devrildi: 4 ölü, 9 yaralı
Hindistan'da festival alanındaki vinç devrildi: 4 ölü, 9 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Draupathi Tapınağı'nda gerçekleştirilen Draupathi Amman şenlikleri esnasında üzerinde şov yapan insanların asılı olduğu vincin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Kilveedi köyündeki Draupathi Tapınağı'nda Draupathi Amman şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Dün gece gerçekleştirilen etkinlikler esnasında üzerinde şov yapan insanların asılı olduğu vinç devrildi.
Yerel saatle 20.15 sıralarında meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Vinç operatörü kazanın ardından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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