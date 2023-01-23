https://sputniknews.com.tr/20230123/hastaneden-izinli-cikan-adam-evinde-olu-bulundu-1066062971.html
Hastaneden izinli çıkan adam, evinde ölü bulundu
Hastaneden izinli çıkan adam, evinde ölü bulundu
Denizli’de alkol tedavisi gördüğü hastaneden izinli olarak evine giden 55 yaşındaki Mehmet Özcanlı, kardeşi tarafından ölü olarak bulundu. Bilek ve boynunda... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T12:06+0300
2023-01-23T12:06+0300
2023-01-23T12:06+0300
yaşam
denizli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1a/1063854970_15:0:2667:1492_1920x0_80_0_0_da4e267ad23f9e6be07344c7d9eeada8.png
Denizli'de olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden yeni boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Mehmet Özcanlı (55), alkol tedavisi gördüğü hastaneden izin alarak evine gitti.İHA'da yer alan habere göre burada Özcanlı’dan bir süre haber alınmamasının ardından kardeş Orhan Özcanlı yedek anahtarla eve girdi.Kapıyı açtığında kardeşinin cansız bedenini gören Orhan Özcanlı’nın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, Mehmet Özcanlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.Öte yandan; bilek ve boyun tarafından bıçakla kesilmiş halde bulunan Özcanlı’nın kendi canına mı kıydığı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1a/1063854970_346:0:2335:1492_1920x0_80_0_0_9428657bacb936895d04cc183eccc947.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
denizli
Hastaneden izinli çıkan adam, evinde ölü bulundu
Abone ol
Denizli’de alkol tedavisi gördüğü hastaneden izinli olarak evine giden 55 yaşındaki Mehmet Özcanlı, kardeşi tarafından ölü olarak bulundu. Bilek ve boynunda kesikler bulunan Özcanlı’nın kendi canına mı kıydığı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.
Denizli'de olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden yeni boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Mehmet Özcanlı (55), alkol tedavisi gördüğü hastaneden izin alarak evine gitti.
İHA'da yer alan habere göre burada Özcanlı’dan bir süre haber alınmamasının ardından kardeş Orhan Özcanlı yedek anahtarla eve girdi.
Kapıyı açtığında kardeşinin cansız bedenini gören Orhan Özcanlı’nın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, Mehmet Özcanlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Öte yandan; bilek ve boyun tarafından bıçakla kesilmiş halde bulunan Özcanlı’nın kendi canına mı kıydığı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.