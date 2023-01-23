https://sputniknews.com.tr/20230123/hastaneden-izinli-cikan-adam-evinde-olu-bulundu-1066062971.html

Hastaneden izinli çıkan adam, evinde ölü bulundu

Hastaneden izinli çıkan adam, evinde ölü bulundu

Denizli’de alkol tedavisi gördüğü hastaneden izinli olarak evine giden 55 yaşındaki Mehmet Özcanlı, kardeşi tarafından ölü olarak bulundu. Bilek ve boynunda... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T12:06+0300

2023-01-23T12:06+0300

2023-01-23T12:06+0300

yaşam

denizli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1a/1063854970_15:0:2667:1492_1920x0_80_0_0_da4e267ad23f9e6be07344c7d9eeada8.png

Denizli'de olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden yeni boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Mehmet Özcanlı (55), alkol tedavisi gördüğü hastaneden izin alarak evine gitti.İHA'da yer alan habere göre burada Özcanlı’dan bir süre haber alınmamasının ardından kardeş Orhan Özcanlı yedek anahtarla eve girdi.Kapıyı açtığında kardeşinin cansız bedenini gören Orhan Özcanlı’nın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, Mehmet Özcanlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.Öte yandan; bilek ve boyun tarafından bıçakla kesilmiş halde bulunan Özcanlı’nın kendi canına mı kıydığı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

denizli