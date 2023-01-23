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Hastaneden izinli çıkan adam, evinde ölü bulundu
Hastaneden izinli çıkan adam, evinde ölü bulundu
Denizli’de alkol tedavisi gördüğü hastaneden izinli olarak evine giden 55 yaşındaki Mehmet Özcanlı, kardeşi tarafından ölü olarak bulundu. Bilek ve boynunda... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T12:06+0300
2023-01-23T12:06+0300
yaşam
denizli
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Denizli'de olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden yeni boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Mehmet Özcanlı (55), alkol tedavisi gördüğü hastaneden izin alarak evine gitti.İHA'da yer alan habere göre burada Özcanlı’dan bir süre haber alınmamasının ardından kardeş Orhan Özcanlı yedek anahtarla eve girdi.Kapıyı açtığında kardeşinin cansız bedenini gören Orhan Özcanlı’nın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, Mehmet Özcanlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.Öte yandan; bilek ve boyun tarafından bıçakla kesilmiş halde bulunan Özcanlı’nın kendi canına mı kıydığı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.
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denizli
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Hastaneden izinli çıkan adam, evinde ölü bulundu

12:06 23.01.2023
© DHAHastane acil
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© DHA
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Denizli’de alkol tedavisi gördüğü hastaneden izinli olarak evine giden 55 yaşındaki Mehmet Özcanlı, kardeşi tarafından ölü olarak bulundu. Bilek ve boynunda kesikler bulunan Özcanlı’nın kendi canına mı kıydığı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.
Denizli'de olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden yeni boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Mehmet Özcanlı (55), alkol tedavisi gördüğü hastaneden izin alarak evine gitti.
İHA'da yer alan habere göre burada Özcanlı’dan bir süre haber alınmamasının ardından kardeş Orhan Özcanlı yedek anahtarla eve girdi.
Kapıyı açtığında kardeşinin cansız bedenini gören Orhan Özcanlı’nın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, Mehmet Özcanlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Öte yandan; bilek ve boyun tarafından bıçakla kesilmiş halde bulunan Özcanlı’nın kendi canına mı kıydığı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.
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