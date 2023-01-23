https://sputniknews.com.tr/20230123/fransada-bir-gostericinin-polisin-cop-darbesiyle-sakatlandigi-olaya-iliskin-sorusturma-1066091279.html

Fransa'da bir göstericinin polisin cop darbesiyle sakatlandığı olaya ilişkin soruşturma

Fransa'da bir göstericinin polisin cop darbesiyle sakatlandığı olaya ilişkin soruşturma

Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Ocak'ta düzenlenen emeklilik reformu karşıtı gösterilerde fotoğraf çeken İspanya asıllı kişinin polisin cop darbesiyle... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T22:50+0300

2023-01-23T22:50+0300

2023-01-23T22:50+0300

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Le Figaro'nun Paris Savcılığı'na dayandırdığı haberine göre, bir göstericinin polisin cop darbesiyle testislerinden birini kaybettiği olayla ilgili 'kamu yetkisine sahip bir kişi tarafından işlenen şiddet' kapsamında soruşturma açıldı.Soruşturmayı Fransa'da 'polislerin polisi' olarak bilinen Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) yürütecek.26 yaşındaki İspanyol göstericinin avukatı Lucie Simon, Fransız televizyon kanalı BFMTV'ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin hastaneden çıktığını fakat hala şoku atlatamadığını belirtti.Simon, müvekkilinin kendisini darbeden polis hakkında şikayette bulunacağını aktardı.Sosyal medyada yayılan görüntülerde elinde fotoğraf makinesi olan kişinin, polisin göstericilere müdahalesi sırasında kaçmak isterken yere düşmesi yer alıyor.Kayıtlarda bir polisin bu kişiye doğru koşarak yanına yaklaştığı, onu yerde tekmelediği sırada başka bir polisin daha gelerek elindeki copla bacaklarının arasına darbe indirdiği görülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230123/arastirma-fransada-neredeyse-her-3-kadindan-biri-tecavuze-ugruyor-1066085595.html

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