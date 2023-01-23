https://sputniknews.com.tr/20230123/finlandiyadan-ukraynaya-ek-400-milyon-euroluk-askeri-yardim-1066083072.html

Finlandiya'dan Ukrayna'ya ek 400 milyon euro'luk askeri yardım

Finlandiya'dan Ukrayna'ya ek 400 milyon euro'luk askeri yardım

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Ukrayna'ya 400 milyon euro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını söyledi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T19:34+0300

2023-01-23T19:34+0300

2023-01-23T19:34+0300

ukrayna krizi

finlandiya

ukrayna

rusya

askeri yardım

pekka haavisto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/18/1063783392_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c491cc831ba5375628880ebb9a28aba0.jpg

Haavisto, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Finlandiya tarafından yapılan yardımın toplamda 600 milyon euro'yu bulacağını kaydetti.Ukrayna'ya desteğin önemine değinen Haavisto, Kiev'e 400 milyon euro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını belirtti.Estonya, Polonya, Litvanya, Letonya, Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, Çekya, Slovakya, Hollanda ve İspanya'dan oluşan 11 ülke de 19 Ocak'ta Estonya'da bir araya gelerek Ukrayna'ya desteklerini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230123/svr-baskani-nariskin-ukrayna-batidan-aldigi-silahlari-nukleer-santrallerde-depoluyor-1066078471.html

finlandiya

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

finlandiya, ukrayna, rusya, askeri yardım, pekka haavisto