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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/finlandiyadan-ukraynaya-ek-400-milyon-euroluk-askeri-yardim-1066083072.html
Finlandiya'dan Ukrayna'ya ek 400 milyon euro'luk askeri yardım
Finlandiya'dan Ukrayna'ya ek 400 milyon euro'luk askeri yardım
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Ukrayna'ya 400 milyon euro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını söyledi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T19:34+0300
2023-01-23T19:34+0300
ukrayna krizi
finlandiya
ukrayna
rusya
askeri yardım
pekka haavisto
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Haavisto, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Finlandiya tarafından yapılan yardımın toplamda 600 milyon euro'yu bulacağını kaydetti.Ukrayna'ya desteğin önemine değinen Haavisto, Kiev'e 400 milyon euro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını belirtti.Estonya, Polonya, Litvanya, Letonya, Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, Çekya, Slovakya, Hollanda ve İspanya'dan oluşan 11 ülke de 19 Ocak'ta Estonya'da bir araya gelerek Ukrayna'ya desteklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/svr-baskani-nariskin-ukrayna-batidan-aldigi-silahlari-nukleer-santrallerde-depoluyor-1066078471.html
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finlandiya, ukrayna, rusya, askeri yardım, pekka haavisto
finlandiya, ukrayna, rusya, askeri yardım, pekka haavisto

Finlandiya'dan Ukrayna'ya ek 400 milyon euro'luk askeri yardım

19:34 23.01.2023
© AFP 2023 / IHOR TKACHOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / IHOR TKACHOV
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Ukrayna'ya 400 milyon euro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını söyledi.
Haavisto, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Finlandiya tarafından yapılan yardımın toplamda 600 milyon euro'yu bulacağını kaydetti.
Ukrayna'ya desteğin önemine değinen Haavisto, Kiev'e 400 milyon euro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını belirtti.
Estonya, Polonya, Litvanya, Letonya, Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, Çekya, Slovakya, Hollanda ve İspanya'dan oluşan 11 ülke de 19 Ocak'ta Estonya'da bir araya gelerek Ukrayna'ya desteklerini açıklamıştı.
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
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