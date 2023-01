https://sputniknews.com.tr/20230123/fatih-altayli-erdoganin-karsisina-cikacak-olan-kiside-de-star-isigi-olmali-1066071333.html

Fatih Altaylı: Erdoğan'ın karşısına çıkacak kişide 'star ışığı' olmalı

Altaylı bugünkü yazısında, 2023 seçimlerine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkabilecek ismin 'star ışığı' taşıması gerektiğini vurgulayan Altaylı, konuyla ilgili şu görüşleri dile getirdi:"Okurlar bir alem.Zannediyorlar ki, biz her şeyi biliyoruz, her türlü sırra vakıfız.Bu yüzden de sokakta gören her okur, her vatandaş aynı şeyi soruyor, “Fatih Bey, siz kesin biliyorsunuzdur, muhalefetin adayı kim, bizi çatlatmayın söyleyin”.Gülüyorum.“Ben bilmiyorum ama acaba muhalefetin liderleri biliyor mu ondan da emin değilim” diyorum.Kimi inanıyor, kimi inanmıyor.İnananların ikinci sorusu şu oluyor, “Peki sizce kim olmalı?”İsim vermek haddim değil.Çünkü etrafta o kadar çok şerefsiz var ki, “Şu iyi aday olur” desen anında “Habertürk bilmem kimi destekliyor” diye başlıyorlar çamur atmaya.Hele bir de bazıları beni Habertürk’le özdeşleştirdikleri için saçmalık katmerleniyor.Ancak benim fikrim şu.Muhalefet adayının ismi açıklandığı zaman muhalif kesimi bir heyecan dalgası kaplamıyorsa, o aday tam doğru aday değildir.Yani birinci şart “heyecan” yaratması.Siyasette en önemli şey heyecan yaratmak.Bir diğer önemli konu adayın kişiliği ve toplumdaki karşılığı.Bugün iktidarın adayı Recep Tayyip Erdoğan.21 yıldır iktidarda ve hala gittiği her yerde “Rock Star” muamelesi görüyor.Sevin sevmeyin durum bu.Elbette ki, artık mitingleri eskisi gibi olmuyor, taşıma su gerekiyor ama yine de sokakta önemli bir karşılığı var. Aynı anda hem sevgi hem nefret objesi olmayı başarıyor.Karşısına çıkacak olan kişide de bu “star ışığı” olmalı, sokakta yürüdüğü zaman mahalle karışmalı.Yani bir anlamda eski Rolling Stones’un karşısında One Direction etkisi yaratmalı.İçinize sinen aday bu mudur mevzuu ayrıdır ama kazanma olasılığı en yüksek aday böyle olur.Ama şunu da söylemem lazım.Sayılara baktığınız zaman her muhalif adayın kazanma şansı vardır.Üç aşağı beş yukarı."

