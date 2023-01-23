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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/euro-bolgesinde-kamu-borcunun-gsyhye-orani-yuzde-93-oldu-1066080437.html
Euro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 93 oldu
Euro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 93 oldu
AB'nin toplam kamu borcu 13 trilyon euro'yu aştı. Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya, Fransa ve Belçika kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T17:45+0300
2023-01-23T17:45+0300
avrupa'da enerji krizi
euro bölgesi
kamu borcu
gsyh
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı üçüncü çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.Buna göre, Euro Bölgesi'nde ikinci çeyrekte yüzde 94.2 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 93 oldu.AB'de ise ikinci çeyrekte yüzde 86.4 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı üçüncü çeyrekte yüzde 85.1 seviyesinde belirlendi.Söz konusu oran 2021'in üçüncü çeyreğinde AB'de yüzde 89.7, Euro Bölgesi'nde yüzde 97.3 olarak tespit edilmişti.Öte yandan toplam kamu borcu Euro Bölgesi'nde 12 trilyon 152 milyar euro, AB'de de 13 trilyon 180 milyar euro seviyesini buldu.En yüksek borç oranı Yunanistan'daAB üyesi ülkeler arasında 2022 yılının üçüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 178.2 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 147.3 ile İtalya, yüzde 120.1 ile Portekiz, yüzde 115.6 ile İspanya, yüzde 113.4 ile Fransa ve yüzde 106.3 ile Belçika izledi.Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 15.8 ile Estonya, yüzde 23.1 ile Bulgaristan ve yüzde 24.6 ile Lüksemburg olarak belirlendi.AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.AB'de bütçe açığı yüzde 3'ü aştıAB'de geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1.8 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 3.2 seviyesine çıktı.Euro Bölgesi'nde de bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde 2'den yüzde 3.3'e yükseldi.
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euro bölgesi, kamu borcu, gsyh
euro bölgesi, kamu borcu, gsyh

Euro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 93 oldu

17:45 23.01.2023
© AAEuro Bölgesi
Euro Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AA
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AB'nin toplam kamu borcu 13 trilyon euro'yu aştı. Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya, Fransa ve Belçika kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülkeler olarak belirlendi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı üçüncü çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde ikinci çeyrekte yüzde 94.2 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 93 oldu.
AB'de ise ikinci çeyrekte yüzde 86.4 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı üçüncü çeyrekte yüzde 85.1 seviyesinde belirlendi.
Söz konusu oran 2021'in üçüncü çeyreğinde AB'de yüzde 89.7, Euro Bölgesi'nde yüzde 97.3 olarak tespit edilmişti.
Öte yandan toplam kamu borcu Euro Bölgesi'nde 12 trilyon 152 milyar euro, AB'de de 13 trilyon 180 milyar euro seviyesini buldu.

En yüksek borç oranı Yunanistan'da

AB üyesi ülkeler arasında 2022 yılının üçüncü çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 178.2 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 147.3 ile İtalya, yüzde 120.1 ile Portekiz, yüzde 115.6 ile İspanya, yüzde 113.4 ile Fransa ve yüzde 106.3 ile Belçika izledi.
Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 15.8 ile Estonya, yüzde 23.1 ile Bulgaristan ve yüzde 24.6 ile Lüksemburg olarak belirlendi.
AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

AB'de bütçe açığı yüzde 3'ü aştı

AB'de geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1.8 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, üçüncü çeyrekte yüzde 3.2 seviyesine çıktı.
Euro Bölgesi'nde de bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde 2'den yüzde 3.3'e yükseldi.
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