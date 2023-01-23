Eski genel yayın yönetmeni duyurdu: CNBC-e geri dönebilir

"Türkiye'ye gelecek diyorum çünkü ya bizimle ya da başka biriyle CNBC-e Türkiye'de olacak. Mayıs ayı itibariyle de yayına başlama ihtimali var. Bu konuda gösterdiğimiz çaba inşallah bir noktaya ulaşacak. Sizler hep, Türkiye'de şu anda finansal piyasaları, ekonomiyi ve pek çok gelişmeyi anlatmak açısından bizim sesimize ihtiyacınız olduğunu söylüyorsunuz. Bizim de size ihtiyacımız var. Tükiye'de doğruların konuşulması çok önemli. Bu noktada mayısa kadar da gerekeni yapacağız ve pek çok yorumcuyla karşınızda olacağız."