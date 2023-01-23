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Eski genel yayın yönetmeni duyurdu: CNBC-e geri dönebilir
Eski genel yayın yönetmeni duyurdu: CNBC-e geri dönebilir
CNBC-e kanalının eski Genel Yayın Yönetmeni Artunç Kocabalkan, yayın haklarının 2015 yılında sona ermesiyle Türkiye'den çekilen kanalın geri dönebileceğini... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T13:45+0300
2023-01-23T13:47+0300
cnbc-e
genel yayın yönetmeni
kanal
yaşam
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Ekonomi ve dizi kanalı CNBC-e'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Dr. Artunç Kocabalkan, yayınladığı bir videoda kanalın Türkiye'ye geri döneceğini duyurdu.YouTube kanalından video yayınlayan Kocabalkan, yayın haklarının sona ermesiyle 2015 yılında Türkiye'deki süresini tamamlayan kanalın geri dönmesi için 2021 yılından bu yana çaba gösterdiklerini ifade etti.Kanal yetkililerinin, şubat ayında resmi anlaşmaların yapılması ve imzaların atılması için Türkiye'ye geleceğini belirten Kocabalkan, şöyle konuştu:Doğuş Yayın Grubu ve NBC Universal ortaklığıyla 16 Ekim 2000'de Türkiye'de yayın yapmak üzere kurulan kanal, Eylül 2015'te kapanmıştı. CNBC-e kapandıktan sonra kanalın ismi TLC Türkiye olarak değiştirilmiş ve reality programları yayınlanmaya başlamıştı.
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cnbc-e, genel yayın yönetmeni, kanal
cnbc-e, genel yayın yönetmeni, kanal

Eski genel yayın yönetmeni duyurdu: CNBC-e geri dönebilir

13:45 23.01.2023 (güncellendi: 13:47 23.01.2023)
© İHACNBC-E
CNBC-E - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© İHA
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CNBC-e kanalının eski Genel Yayın Yönetmeni Artunç Kocabalkan, yayın haklarının 2015 yılında sona ermesiyle Türkiye'den çekilen kanalın geri dönebileceğini duyurdu.
Ekonomi ve dizi kanalı CNBC-e'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Dr. Artunç Kocabalkan, yayınladığı bir videoda kanalın Türkiye'ye geri döneceğini duyurdu.
YouTube kanalından video yayınlayan Kocabalkan, yayın haklarının sona ermesiyle 2015 yılında Türkiye'deki süresini tamamlayan kanalın geri dönmesi için 2021 yılından bu yana çaba gösterdiklerini ifade etti.
Kanal yetkililerinin, şubat ayında resmi anlaşmaların yapılması ve imzaların atılması için Türkiye'ye geleceğini belirten Kocabalkan, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gelecek diyorum çünkü ya bizimle ya da başka biriyle CNBC-e Türkiye'de olacak. Mayıs ayı itibariyle de yayına başlama ihtimali var. Bu konuda gösterdiğimiz çaba inşallah bir noktaya ulaşacak. Sizler hep, Türkiye'de şu anda finansal piyasaları, ekonomiyi ve pek çok gelişmeyi anlatmak açısından bizim sesimize ihtiyacınız olduğunu söylüyorsunuz. Bizim de size ihtiyacımız var. Tükiye'de doğruların konuşulması çok önemli. Bu noktada mayısa kadar da gerekeni yapacağız ve pek çok yorumcuyla karşınızda olacağız."

Doğuş Yayın Grubu ve NBC Universal ortaklığıyla 16 Ekim 2000'de Türkiye'de yayın yapmak üzere kurulan kanal, Eylül 2015'te kapanmıştı. CNBC-e kapandıktan sonra kanalın ismi TLC Türkiye olarak değiştirilmiş ve reality programları yayınlanmaya başlamıştı.
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