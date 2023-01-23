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E-5 Karayolu’nda bir sürücü, ters yönden ilerlemeye çalıştı
E-5 Karayolu’nda bir sürücü, ters yönden ilerlemeye çalıştı
E-5 Karayolu Esenyurt mevkiinde ters yöne giren bir araç trafiği birbirine kattı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
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Dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Esenyurt Saadetdere mevkiinde bir sürücü ters yönde ilerlemek istedi.İddiaya göre, yolu karıştıran bir araç sürücüsü yanlışlıkla ters yöne girdi. Kısa süre sonra durumun farkına varan vatandaş, tekrardan yan yola girmek istese de başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücülerinin şaşkınlıkla izlediği olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230116/kaza-yaptigi-aracta-sikisan-surucu-donarak-hayatini-kaybetti-1065792619.html
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türkiye, istanbul, otomobil

E-5 Karayolu’nda bir sürücü, ters yönden ilerlemeye çalıştı

13:12 23.01.2023 (güncellendi: 13:58 23.01.2023)
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLATE-5 Karayolu’nda ters yönden ilerlemeye çalıştı
E-5 Karayolu’nda ters yönden ilerlemeye çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT
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E-5 Karayolu Esenyurt mevkiinde ters yöne giren bir araç trafiği birbirine kattı.
Dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Esenyurt Saadetdere mevkiinde bir sürücü ters yönde ilerlemek istedi.
İddiaya göre, yolu karıştıran bir araç sürücüsü yanlışlıkla ters yöne girdi. Kısa süre sonra durumun farkına varan vatandaş, tekrardan yan yola girmek istese de başarılı olamadı.
Çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücülerinin şaşkınlıkla izlediği olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza yaptığı araçta sıkışan sürücü donarak hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
YAŞAM
Kaza yaptığı araçta sıkışan sürücü donarak hayatını kaybetti
16 Ocak, 12:38
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