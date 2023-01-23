https://sputniknews.com.tr/20230123/e-5-karayolunda-bir-surucu-ters-yonden-ilerlemeye-calisti-1066067840.html

E-5 Karayolu’nda bir sürücü, ters yönden ilerlemeye çalıştı

E-5 Karayolu’nda bir sürücü, ters yönden ilerlemeye çalıştı

E-5 Karayolu Esenyurt mevkiinde ters yöne giren bir araç trafiği birbirine kattı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T13:12+0300

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Dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Esenyurt Saadetdere mevkiinde bir sürücü ters yönde ilerlemek istedi.İddiaya göre, yolu karıştıran bir araç sürücüsü yanlışlıkla ters yöne girdi. Kısa süre sonra durumun farkına varan vatandaş, tekrardan yan yola girmek istese de başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücülerinin şaşkınlıkla izlediği olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230116/kaza-yaptigi-aracta-sikisan-surucu-donarak-hayatini-kaybetti-1065792619.html

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