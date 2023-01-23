https://sputniknews.com.tr/20230123/donetskte-fsb-idaresi-acildi-1066085777.html
Donetsk’te FSB idaresi açıldı
Donetsk’te FSB idaresi açıldı
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) idaresi açıldı. İdarenin başına Oleg Bolomojnov atandı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T20:29+0300
2023-01-23T20:29+0300
2023-01-23T20:29+0300
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DHC Bölgesel Savunma Karargahı’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aralık ayındaki talimatıyla Donetsk’te FSB idaresinin açıldığı ifade edildi. İdarenin başına Oleg Bolomojnov getirildi.Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi de Donetsk’te idaresini açmıştı.
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rusya, ukrayna, donetsk
Donetsk’te FSB idaresi açıldı
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) idaresi açıldı. İdarenin başına Oleg Bolomojnov atandı.
DHC Bölgesel Savunma Karargahı’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aralık ayındaki talimatıyla Donetsk’te FSB idaresinin açıldığı ifade edildi. İdarenin başına Oleg Bolomojnov getirildi.
Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi de Donetsk’te idaresini açmıştı.