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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/donetskte-fsb-idaresi-acildi-1066085777.html
Donetsk’te FSB idaresi açıldı
Donetsk’te FSB idaresi açıldı
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) idaresi açıldı. İdarenin başına Oleg Bolomojnov atandı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T20:29+0300
2023-01-23T20:29+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
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DHC Bölgesel Savunma Karargahı’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aralık ayındaki talimatıyla Donetsk’te FSB idaresinin açıldığı ifade edildi. İdarenin başına Oleg Bolomojnov getirildi.Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi de Donetsk’te idaresini açmıştı.
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rusya, ukrayna, donetsk
rusya, ukrayna, donetsk

Donetsk’te FSB idaresi açıldı

20:29 23.01.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinМирная жизнь в Мариуполе
Мирная жизнь в Мариуполе - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© Sputnik / РИА Новости
/
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) idaresi açıldı. İdarenin başına Oleg Bolomojnov atandı.
DHC Bölgesel Savunma Karargahı’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aralık ayındaki talimatıyla Donetsk’te FSB idaresinin açıldığı ifade edildi. İdarenin başına Oleg Bolomojnov getirildi.
Daha önce Rusya Soruşturma Komitesi de Donetsk’te idaresini açmıştı.
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