https://sputniknews.com.tr/20230123/donetsk-lideri-pusilin-artyomovsk-kentinde-siddetli-catismalar-yasaniyor-1066082021.html

Donetsk lideri Puşilin: Artyomovsk kentinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Donetsk lideri Puşilin: Artyomovsk kentinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde şiddetli çatışmalar yaşandığını duyurdu. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T18:38+0300

2023-01-23T18:38+0300

2023-01-23T18:38+0300

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rusya

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denis puşilin

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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Puşilin, "Bizzat Artyomovsk'taki çatışmaların şiddetlendiğini görüyoruz. Bir et fabrikası da dahil bir dizi bölgede yoğun ve şiddetli çatışmalar yaşanıyor, düşman direniyor, silah bırakıp çekileceklerine dair herhangi bir emare yok" dedi.'Çatışmalar Artyomovsk'un doğu ve güney kesimlerinde yaşanıyor'Bu arada 'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvvetinin komutanı Abdi Alaudinov, Pervıy Kanal'a yaptığı açıklamada, çatışmaların özellikle Artyomovsk'un doğu ve güney kesimlerinde yaşandığını ifade etti.Kent merkezindeki mevzilere yönelik çalışma yürütüldüğünü de kaydeden Alaudinov, o bölgedeki birliklerin yakında ablukaya alınabileceğini bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus güçlerinin 21 Ocak'ta DHC'nin Dvureçye, 20 Ocak’taysa DHC'nin Kleşeyevka ve Zaporojye’deki Lobkovoye yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini belirtmişti.Daha önceyse Rus güçlerinin tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar’ı ele geçirdiklerini kaydedilmişti. Rus güçleri Soledar’ı ele geçirmelerinin ardından Artyomovsk (Bahmut) kentini özgürleştirmek için ilerleyişini sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230123/rusya-donbassta-krasnopolye-kasabasini-ele-gecirdik---1066073655.html

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