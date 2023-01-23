https://sputniknews.com.tr/20230123/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-16-22-ocak-dezenformasyon-bultenini-yayimladi-1066092709.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16-22 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16-22 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, 16-22 Ocak'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende, İdlib'teki Türk... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T23:14+0300

2023-01-23T23:14+0300

2023-01-23T23:14+0300

türkiye

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iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yayınlanan 16-22 Ocak Dezenformasyon Bülteni'nde "Esed Rejimi İdlib'deki Türk Üssünü Vurdu. Ölü ve Yaralılar Var", "Emeklilere Yüzde 30 Oranından Daha Düşük Zam Yapılacak", "EPDK'nin Uygulamasına Yürütmeyi Durdurma Kararı", "Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Tsunami Geliyor' dedi", "Sömestr Tatili 1 Ay Oluyor", "Bursa Semalarında Görülen Bulutlar Depremin Habercisi mi?" ve "Afganistan'da Açık Artırma ile Satılan Kız Çocuğu" iddialarını içeren haberlere yer verildi.PKK/YPG propagandası yapan bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Esed rejimi İdlib'deki Türk üssünü vurdu. Ölü ve yaralılar var" iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedilen bültende, şu bilgilere yer verildi:Emeklilere düşük zam yapıldığı iddiasıBazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, "Emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapılacak" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, sigortalıların aylıklarının, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde aylık talep yılı esas alınarak hesaplandığı bildirildi.Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artış verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarının değişebildiğine işaret edilen bültende, şunlar kaydedildi:EPDK'nin uygulamasına yürütmeyi durdurma kararı iddiasıBazı basın yayın organlarındaki "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) uygulamasına yürütmeyi durdurma kararı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığına yer verilen bültende, EPDK'nin geçen yıl nisan ayında Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) mekanizmasını devreye aldığı hatırlatıldı.Bu mekanizma ile küresel gelişmeler sebebiyle doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji ham maddelerindeki maliyet artışının arz güvenliğini sekteye uğratmamasının hedeflendiği belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:Eski Maliye Bakanı Şimşek ile ilgili iddiaBültende, Sözcü gazetesinin 16 Ocak nüshasındaki haberde, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yakın çevresine "Büyük tsunami geliyor. Dünyada birçok ülke parayı, yatırımı çekiyor. Bizde öyle bir durum söz konusu değil" dediğinin iddia edildiği aktarıldı.Haberde, Şimşek'in böyle bir açıklama yaptığına dair herhangi bir kanıt sunulmadığı kaydedilen bültende, Şimşek'in bu iddiayı "hayal ürünü" olarak niteleyerek yalanladığı belirtildi. Bültende, Şimşek'in sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bugün Sözcü gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür. Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandığına dikkat çekildi.'Eğitim öğretim yılı çalışma takviminde değişiklik olmadı'Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarındaki, "Sömestr tatili 1 ay oluyor" iddiasının gerçek dışı olduğu kaydedilen bültende, Milli Eğitim Bakanlığının 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin planlandığı gibi uygulanacağı belirtildi.Bültende, "Söz konusu takvim incelendiğinde, 2022- 2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesiyle 23 Ocak'ta başlayacak olan sömestr tatilinin, 3 Şubat 2023 tarihinde ikinci dönemin başlamasıyla sona ereceği açıkça görülmektedir." ifadesine yer verildi.Bursa'da 1 saat bozulmadan kalan 'mercek bulut' ile ilgili iddiaBültende, 19 Ocak'ta Bursa semalarında görülen ilginç görünümlü bulutlara ilişkin fotoğrafların, bazı sosyal medya hesaplarından, "Depremin habercisi" iddiasıyla paylaşıldığına değinildi.Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulutun, "mercek bulut" olarak da bilinen "Altokümülüs Lentikülaris" olduğu aktarılan bültende, şu bilgiler verildi:Afganistan'da açık artırma ile satılan kız çocuğu iddiası"Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğunun açık artırma ile satıldığına" ilişkin bazı sosyal medya hesaplarındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirilen bültende, kullanılan fotoğrafı daha önce de birçok Facebook ve Twitter hesabından benzer iddialarla paylaşıldığına dikkat çekildi.Bültende şu bilgilere yer verildi:

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