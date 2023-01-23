CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: İstanbul seçimlerinin mimarı Kılıçdaroğlu’dur

3 milyon 250 bine yakın haneye girebildik. Kapılar artık yüzümüze çarpılmıyorsa, kapıyı açan kişi iktidardaki bir partinin yöneticisi olmasına rağmen buyurun içeri girin, kahve içelim diyorsa. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yüzüncü yıla gelirken bu ülke ve bu ülkenin insanları bu ülkede yaşayan 86 milyon insan; farklılıklarını artık zenginlik olarak görüp kavga etmeden, kardeşçe yaşamak istiyor. Vatandaşa saygıyı ve samimi bir şekilde özgüvenini anlattığınızda Türkiye’de, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada belki de bir ilki başaracak sizlerin de sayesinde.