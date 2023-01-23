https://sputniknews.com.tr/20230123/bulgaristan-aciklarinda-mayin-panigi-1066092984.html

Bulgaristan açıklarında mayın paniği

Bulgaristan açıklarında mayın paniği

Bulgaristan açıklarında tespit edilen YaM tipi deniz mayını ekipler tarafından imha edildi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T23:21+0300

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Ukrayna krizi devam ederken, Karadeniz’de sürüklenen deniz mayınları tehlike oluşturmaya sürdürüyor. Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Tülenovo köyü yakınlarında kıyıdan 200 metre açıkta bir deniz mayını tespit edildi.Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tülenovo köyünün bağlı olduğu Dobriç kentinin valisi tarafından yapılan ihbarın ardından bölgeye özel ekiplerin sevk edildiği aktarıldı. Sovyetler Birliği dönemine ait olan YaM tipi deniz mayının kontrollü şekilde imha edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, mayının patlamaya hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından bu yana Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna Karadeniz'de yaklaşık 40 adet başıboş mayını imha etti.

https://sputniknews.com.tr/20230114/rusya-ordusu-ozel-harekatta-yeni-t-90m-tankini-kullandi-1065755456.html

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