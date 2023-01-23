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https://sputniknews.com.tr/20230123/bulgaristan-aciklarinda-mayin-panigi-1066092984.html
Bulgaristan açıklarında mayın paniği
Bulgaristan açıklarında mayın paniği
Bulgaristan açıklarında tespit edilen YaM tipi deniz mayını ekipler tarafından imha edildi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T23:21+0300
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dünya
bulgaristan
karadeniz
deniz
mayın
avrupa
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Ukrayna krizi devam ederken, Karadeniz’de sürüklenen deniz mayınları tehlike oluşturmaya sürdürüyor. Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Tülenovo köyü yakınlarında kıyıdan 200 metre açıkta bir deniz mayını tespit edildi.Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tülenovo köyünün bağlı olduğu Dobriç kentinin valisi tarafından yapılan ihbarın ardından bölgeye özel ekiplerin sevk edildiği aktarıldı. Sovyetler Birliği dönemine ait olan YaM tipi deniz mayının kontrollü şekilde imha edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, mayının patlamaya hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından bu yana Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna Karadeniz'de yaklaşık 40 adet başıboş mayını imha etti.
https://sputniknews.com.tr/20230114/rusya-ordusu-ozel-harekatta-yeni-t-90m-tankini-kullandi-1065755456.html
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bulgaristan, karadeniz, deniz, mayın, avrupa
bulgaristan, karadeniz, deniz, mayın, avrupa

Bulgaristan açıklarında mayın paniği

23:21 23.01.2023
© İHABulgaristan açıklarında tespit edilen YaM tipi deniz mayını ekipler tarafından imha edildi.
Bulgaristan açıklarında tespit edilen YaM tipi deniz mayını ekipler tarafından imha edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© İHA
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Bulgaristan açıklarında tespit edilen YaM tipi deniz mayını ekipler tarafından imha edildi.
Ukrayna krizi devam ederken, Karadeniz’de sürüklenen deniz mayınları tehlike oluşturmaya sürdürüyor. Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Tülenovo köyü yakınlarında kıyıdan 200 metre açıkta bir deniz mayını tespit edildi.
Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tülenovo köyünün bağlı olduğu Dobriç kentinin valisi tarafından yapılan ihbarın ardından bölgeye özel ekiplerin sevk edildiği aktarıldı.
Sovyetler Birliği dönemine ait olan YaM tipi deniz mayının kontrollü şekilde imha edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, mayının patlamaya hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından bu yana Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna Karadeniz'de yaklaşık 40 adet başıboş mayını imha etti.
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