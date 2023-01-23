Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230123/bm-yetkilisi-taliban-ile-afgan-kadinlara-getirilen-yasaklari-gorustu-1066089140.html
BM yetkilisi, Taliban ile Afgan kadınlara getirilen yasakları görüştü
BM yetkilisi, Taliban ile Afgan kadınlara getirilen yasakları görüştü
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths başkanlığındaki BM heyeti, Kabil'de Taliban yetkilileri ile Afgan... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T21:57+0300
2023-01-23T21:57+0300
dünya
taliban
kadın
kadın hakları
martin griffiths
görüşme
asya & pasifik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/0a/1048789326_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_51a2e63858b65e918f68711c8d114fdd.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths başkanlığındaki BM heyeti, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban yetkilileri ile Afgan kadınlarına getirilen kısıtlamaları ve insani yardımın önündeki engelleri ele aldı.Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelen BM heyeti, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Selam Hanefi ile görüştü.Kadınların aktif rol alması gerektiğine işaret ettiTaliban sözcülerinden Bilal Kerimi ile Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed görüşmelerin içeriğine dair kişisel Twitter hesaplarından açıklamada bulundu.Buna göre, BM yetkilisi Martin Griffiths Afganistan'da geçen ay kızların üniversite eğitimleri ve kadınların yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmalarının askıya alınması hakkında endişelerini dile getirerek, Afgan halkına yönelik insani yardımın etkin şekilde ulaştırılması için kadınların aktif rol alması gerektiğine işaret etti.'Uzlaşı ile çözüleceğini umuyoruz'Griffiths, 2023 yılı için ihtiyaç içindeki 28 milyon Afgan'a insani yardım sağlanması için 4.6 milyar dolar yardım çağrısında bulunduklarını ve Afganistan genelindeki güvenliğin arttığını aktardı.Afganistan'a yönelik insani yardımın her şart altında devam etmesi gerektiğinin altını çizen Taliban yönetiminin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Selam Hanefi, kadınlara yönelik getirilen kısıtlamalar hakkında "Bu konudaki sorunun uzlaşı ile çözüleceğini umuyoruz" ifadesini kullandı.Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ise Afganistan'ın uluslararası toplumun bir parçası olduğunu ve BM'nin Afganistan ve dünyayı yakınlaştırmada yapıcı rol oynama konusunda büyük bir sorumluluğunun olduğunu vurguladı.Muttaki ayrıca, BM heyetinin Taliban yönetiminin ilan ettiği genel af gibi Afganistan'ın 'son kazanımlarını ve fırsatlarını' eleştiriler ve eksiklerle birlikte 'gerçek bir tutumla' uluslararası toplumla paylaşmasını istedi.Kabil'i geçen hafta ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed başkanlığındaki üst düzey BM heyeti de Taliban yönetiminden söz konusu kısıtlamaları kaldırmasını istemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230112/taliban-yerli-uretim-ilk-super-arabasini-tanitti-ulusun-onuru-icin-1065667096.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/0a/1048789326_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e83ee0852413973de844e15b96bee41a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taliban, kadın, kadın hakları, martin griffiths, görüşme, asya & pasifik
taliban, kadın, kadın hakları, martin griffiths, görüşme, asya & pasifik

BM yetkilisi, Taliban ile Afgan kadınlara getirilen yasakları görüştü

21:57 23.01.2023
© REUTERS / STRINGERAfganistan başkenti Kabil'de Pakistan karşıtı gösteride kadınların başını çektiği protestoculara silah doğrultan Taliban militanı
Afganistan başkenti Kabil'de Pakistan karşıtı gösteride kadınların başını çektiği protestoculara silah doğrultan Taliban militanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© REUTERS / STRINGER
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths başkanlığındaki BM heyeti, Kabil'de Taliban yetkilileri ile Afgan kadınlarına getirilen kısıtlamaları ve insani yardımın önündeki engelleri ele aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths başkanlığındaki BM heyeti, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban yetkilileri ile Afgan kadınlarına getirilen kısıtlamaları ve insani yardımın önündeki engelleri ele aldı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelen BM heyeti, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Selam Hanefi ile görüştü.

Kadınların aktif rol alması gerektiğine işaret etti

Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi ile Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed görüşmelerin içeriğine dair kişisel Twitter hesaplarından açıklamada bulundu.
Buna göre, BM yetkilisi Martin Griffiths Afganistan'da geçen ay kızların üniversite eğitimleri ve kadınların yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmalarının askıya alınması hakkında endişelerini dile getirerek, Afgan halkına yönelik insani yardımın etkin şekilde ulaştırılması için kadınların aktif rol alması gerektiğine işaret etti.

'Uzlaşı ile çözüleceğini umuyoruz'

Griffiths, 2023 yılı için ihtiyaç içindeki 28 milyon Afgan'a insani yardım sağlanması için 4.6 milyar dolar yardım çağrısında bulunduklarını ve Afganistan genelindeki güvenliğin arttığını aktardı.
Afganistan'a yönelik insani yardımın her şart altında devam etmesi gerektiğinin altını çizen Taliban yönetiminin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Selam Hanefi, kadınlara yönelik getirilen kısıtlamalar hakkında "Bu konudaki sorunun uzlaşı ile çözüleceğini umuyoruz" ifadesini kullandı.
Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ise Afganistan'ın uluslararası toplumun bir parçası olduğunu ve BM'nin Afganistan ve dünyayı yakınlaştırmada yapıcı rol oynama konusunda büyük bir sorumluluğunun olduğunu vurguladı.
Muttaki ayrıca, BM heyetinin Taliban yönetiminin ilan ettiği genel af gibi Afganistan'ın 'son kazanımlarını ve fırsatlarını' eleştiriler ve eksiklerle birlikte 'gerçek bir tutumla' uluslararası toplumla paylaşmasını istedi.
Kabil'i geçen hafta ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed başkanlığındaki üst düzey BM heyeti de Taliban yönetiminden söz konusu kısıtlamaları kaldırmasını istemişti.
Taliban'ın ilk 'süper arabası' Mada-9 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
DÜNYA
Taliban yerli üretim ilk 'süper arabasını' tanıttı: 'Ulusun onuru için'
12 Ocak, 12:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала