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Beyonce 5 yıl sonra ilk kez konser verdi: Dubai'deki otel açılışında 1 saate 24 milyon dolar ödendi
Beyonce 5 yıl sonra ilk kez konser verdi: Dubai'deki otel açılışında 1 saate 24 milyon dolar ödendi
Dubai’deki lüks otelin açılışında bir saatlik konser veren Beyonce, toplam 24 milyon dolar kazandı. Süitlerin geceliği yaklaşık 3.7 milyon lira olan otelin... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T08:25+0300
2023-01-23T08:31+0300
yaşam
beyoncé
konser
dubai
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Dubai'deki Atlantis The Royal'in lansmanı yıldızlarla dolu bir etkinliğe sahne oldu. Ancak açılışın yıldızı, 2018'den bu yana konser vermeyen Beyonce oldu. Beyonce, önceki akşam sadece VIP isimlere yönelik özel bir kutlamayla açılan lüks otelde konser verdi. Dört yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıkan 41 yaşındaki şarkıcı, bir saatlik konser için 24 milyon dolar (450 milyon TL) aldı.Beyonce, performansıyla geceye katılanları eğlendirirken, Kendall Jenner, Jay-Z, Rebel Wilson ve Ellen Pompeo gibi isimler de açılış partisinde göz doldurdu. Deniz kıyısındaki ultra lüks otelde gerçekleştirilen özel etkinliğin ardından havai fişek gösterisi ve DJ grubu Swedish House Mafia'nın başını çektiği bir parti verildi.82 bin dolarlık suitte kaldıKonser için Dubai'ye giden Beyonce ve ailesinin kaldığı Royal Mansion isimli suitin fiyatının yaklaşık 82 bin dolar olduğu açıklandı. 22. katta bulunan süitte sinema odası, koruma odası ve kendisine ait bir yüzme havuzu bulunuyor. Daha fazla odaya ihtiyaç duyulması durumunda bu süitin yanındaki 15 oda da tutulabiliyor.6 kulenin birleşimi olan 43 katlı, 795 odalı otelin en ucuz odasının geceliği 850 dolar. Konukların izleyebileceği 4 bin denizanası içeren metrelerce yükseklikteki bir akvaryumun dışında, sekiz ünlü şefin yer aldığı 17 restoran ve barı bulunan otelin 44 odasında yüzlerce metrelik sonsuzluk havuzu bulunuyor. Otelin odalarında ise altın diş fırçası gibi lüks seçenekler dikkat çekiyor.
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beyoncé, konser, dubai

Beyonce 5 yıl sonra ilk kez konser verdi: Dubai'deki otel açılışında 1 saate 24 milyon dolar ödendi

08:25 23.01.2023 (güncellendi: 08:31 23.01.2023)
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYBeyonce
Beyonce - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
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Dubai’deki lüks otelin açılışında bir saatlik konser veren Beyonce, toplam 24 milyon dolar kazandı. Süitlerin geceliği yaklaşık 3.7 milyon lira olan otelin odalarında altın diş fırçası gibi lüks seçenekler dikkat çekiyor.
Dubai'deki Atlantis The Royal'in lansmanı yıldızlarla dolu bir etkinliğe sahne oldu. Ancak açılışın yıldızı, 2018'den bu yana konser vermeyen Beyonce oldu.
Beyonce, önceki akşam sadece VIP isimlere yönelik özel bir kutlamayla açılan lüks otelde konser verdi. Dört yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıkan 41 yaşındaki şarkıcı, bir saatlik konser için 24 milyon dolar (450 milyon TL) aldı.
Beyonce, performansıyla geceye katılanları eğlendirirken, Kendall Jenner, Jay-Z, Rebel Wilson ve Ellen Pompeo gibi isimler de açılış partisinde göz doldurdu. Deniz kıyısındaki ultra lüks otelde gerçekleştirilen özel etkinliğin ardından havai fişek gösterisi ve DJ grubu Swedish House Mafia'nın başını çektiği bir parti verildi.

82 bin dolarlık suitte kaldı

Konser için Dubai'ye giden Beyonce ve ailesinin kaldığı Royal Mansion isimli suitin fiyatının yaklaşık 82 bin dolar olduğu açıklandı. 22. katta bulunan süitte sinema odası, koruma odası ve kendisine ait bir yüzme havuzu bulunuyor. Daha fazla odaya ihtiyaç duyulması durumunda bu süitin yanındaki 15 oda da tutulabiliyor.
6 kulenin birleşimi olan 43 katlı, 795 odalı otelin en ucuz odasının geceliği 850 dolar. Konukların izleyebileceği 4 bin denizanası içeren metrelerce yükseklikteki bir akvaryumun dışında, sekiz ünlü şefin yer aldığı 17 restoran ve barı bulunan otelin 44 odasında yüzlerce metrelik sonsuzluk havuzu bulunuyor. Otelin odalarında ise altın diş fırçası gibi lüks seçenekler dikkat çekiyor.
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