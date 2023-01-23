https://sputniknews.com.tr/20230123/bayraktar-kizilelma-sistem-tanimlama-test-ucusunu-basariyla-tamamladi-1066084657.html

Bayraktar Kızılelma, sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı

Bayraktar Kızılelma, sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2. uçuşunda sistem tanımlama testini başarı ile geçti. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

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selçuk bayraktar

türkiye

kızılelma

uçak

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Baykar’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ikinci uçuşunda Sistem Tanımlama Test’ini başarıyla tamamladı.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" ifadelerini kullandı.

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selçuk bayraktar, kızılelma, uçak