https://sputniknews.com.tr/20230123/bayraktar-kizilelma-sistem-tanimlama-test-ucusunu-basariyla-tamamladi-1066084657.html
Bayraktar Kızılelma, sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı
Bayraktar Kızılelma, sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2. uçuşunda sistem tanımlama testini başarı ile geçti. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T19:51+0300
2023-01-23T19:51+0300
2023-01-23T19:51+0300
selçuk bayraktar
türkiye
kızılelma
uçak
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Baykar’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ikinci uçuşunda Sistem Tanımlama Test’ini başarıyla tamamladı.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" ifadelerini kullandı.
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selçuk bayraktar, kızılelma, uçak
selçuk bayraktar, kızılelma, uçak
Bayraktar Kızılelma, sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı
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Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2. uçuşunda sistem tanımlama testini başarı ile geçti.
Baykar’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ikinci uçuşunda Sistem Tanımlama Test’ini başarıyla tamamladı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" ifadelerini kullandı.