Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230123/bayraktar-kizilelma-sistem-tanimlama-test-ucusunu-basariyla-tamamladi-1066084657.html
Bayraktar Kızılelma, sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı
Bayraktar Kızılelma, sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2. uçuşunda sistem tanımlama testini başarı ile geçti. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T19:51+0300
2023-01-23T19:51+0300
selçuk bayraktar
türkiye
kızılelma
uçak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066083734_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1c233c587cab6a8c223718b35b4ca55.jpg
Baykar’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ikinci uçuşunda Sistem Tanımlama Test’ini başarıyla tamamladı.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066083734_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39da4ceecd8f6c902d06e6ee60855eba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
selçuk bayraktar, kızılelma, uçak
selçuk bayraktar, kızılelma, uçak

Bayraktar Kızılelma, sistem tanımlama test uçuşunu başarıyla tamamladı

19:51 23.01.2023
© İHA / ZÖHRE ALAGÖZ-Bayraktar Kızılelma
Bayraktar Kızılelma - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© İHA / ZÖHRE ALAGÖZ-
Abone olTelegram
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2. uçuşunda sistem tanımlama testini başarı ile geçti.
Baykar’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ikinci uçuşunda Sistem Tanımlama Test’ini başarıyla tamamladı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала