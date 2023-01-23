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https://sputniknews.com.tr/20230123/bakan-kurumdan-ataturk-havalimani-millet-bahcesi-paylasimi-dunyada-besinci-turkiyede-birinci-1066060270.html
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı: Dünyada beşinci, Türkiye’de birinci
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı: Dünyada beşinci, Türkiye’de birinci
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile ilgili resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T11:01+0300
2023-01-23T11:01+0300
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atatürk havalimanı
millet bahçesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Dünyada 5’nci, Türkiye’de 1’nci, Çok yakında!” ifadelerinin yer aldığı sosyal medya mesajıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin detaylarının anlatıldığı bir video yayımladı.Bakan Kurum’un, paylaştığı videoda, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan büyük bir şehir parkı olacağı vurgulandı.Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin, dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye’nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacağı belirtildi.Doğal Yaşam Köyü kurulacakVideoda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ait ayrıca şu bilgilere yer verildi:Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek.Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, burada piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Güney-Kuzey istikametinde 2,5 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu için bu uzunlukta da bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak.Ayrıca millet bahçesindeki bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Yine seyir terasları, gezinti alanları, insanların dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturulacak.Altyapının yüzde 95'i tamamlandı2022 Mayıs ayında çalışmaları başlayan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde şu anda altyapı imalatlarının yüzde 95’ine yakını bitmiş durumda. Yolların yüzde 90’a yakını tamamlandı. Yeşil alanda ağaç dikim faaliyetlerine devam ediliyor.
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türkiye, atatürk havalimanı, millet bahçesi
türkiye, atatürk havalimanı, millet bahçesi

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı: Dünyada beşinci, Türkiye’de birinci

11:01 23.01.2023
© İHA / İHA-AW619858Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© İHA / İHA-AW619858
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile ilgili resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye’nin en büyük millet bahçesinin detaylarının anlatıldığı bir video yayımladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Dünyada 5’nci, Türkiye’de 1’nci, Çok yakında!” ifadelerinin yer aldığı sosyal medya mesajıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin detaylarının anlatıldığı bir video yayımladı.
Bakan Kurum’un, paylaştığı videoda, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan büyük bir şehir parkı olacağı vurgulandı.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin, dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye’nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacağı belirtildi.

Doğal Yaşam Köyü kurulacak

Videoda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ait ayrıca şu bilgilere yer verildi:
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek.
Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, burada piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Güney-Kuzey istikametinde 2,5 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu için bu uzunlukta da bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak.
Ayrıca millet bahçesindeki bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Yine seyir terasları, gezinti alanları, insanların dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturulacak.

Altyapının yüzde 95'i tamamlandı

2022 Mayıs ayında çalışmaları başlayan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde şu anda altyapı imalatlarının yüzde 95’ine yakını bitmiş durumda. Yolların yüzde 90’a yakını tamamlandı. Yeşil alanda ağaç dikim faaliyetlerine devam ediliyor.
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