https://sputniknews.com.tr/20230123/aymden-hdpnin-karar-secim-sonrasina-birakilsin-talebi-1066071362.html
AYM'den HDP'nin kapatılma kararı seçim sonrasına bırakılsın talebi
AYM'den HDP'nin kapatılma kararı seçim sonrasına bırakılsın talebi
Anayasa Mahkemesi, HDP’nin 'kapatma davasında karar seçimden sonra verilsin' talebini 25 Ocak Çarşamba günü karara bağlayacak. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T14:22+0300
2023-01-23T14:22+0300
2023-01-23T14:56+0300
politika
anayasa mahkemesi
hdp
kapatma
parti kapatma
kapatma davası
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu bu hafta karara bağlaması bekleniyor. AYM, 25 Ocak'ta talebi görüşecek.HDP'nin kapatılması istemli davada, Eş Genel Başkan Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıklamıştı.Anayasa Mahkemesi'nde başvuruyla ilgili görevlendirilen raportör çalışmasını sürdürüyor. Yüksek Mahkeme'de görülen bir kapatma davasında ilk kez yapılan başvuruyla ilişkin raportör raporunun tamamlamasının ardından üyelerin, başvuruyu bu hafta içinde ele alması öngörülüyor.Hazine yardımı hesaplarına bloke konmuştuCeza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti.Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, AYM Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.
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anayasa mahkemesi, hdp, kapatma, parti kapatma, kapatma davası
anayasa mahkemesi, hdp, kapatma, parti kapatma, kapatma davası
AYM'den HDP'nin kapatılma kararı seçim sonrasına bırakılsın talebi
14:22 23.01.2023 (güncellendi: 14:56 23.01.2023) Abone ol
Anayasa Mahkemesi, HDP’nin 'kapatma davasında karar seçimden sonra verilsin' talebini 25 Ocak Çarşamba günü karara bağlayacak.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu bu hafta karara bağlaması bekleniyor. AYM, 25 Ocak'ta talebi görüşecek.
HDP'nin kapatılması istemli davada, Eş Genel Başkan Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıklamıştı.
Anayasa Mahkemesi'nde başvuruyla ilgili görevlendirilen raportör çalışmasını sürdürüyor. Yüksek Mahkeme'de görülen bir kapatma davasında ilk kez yapılan başvuruyla ilişkin raportör raporunun tamamlamasının ardından üyelerin, başvuruyu bu hafta içinde ele alması öngörülüyor.
Hazine yardımı hesaplarına bloke konmuştu
Ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti.
Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, AYM Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.