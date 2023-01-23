https://sputniknews.com.tr/20230123/aymden-hdpnin-karar-secim-sonrasina-birakilsin-talebi-1066071362.html

AYM'den HDP'nin kapatılma kararı seçim sonrasına bırakılsın talebi

AYM'den HDP'nin kapatılma kararı seçim sonrasına bırakılsın talebi

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin 'kapatma davasında karar seçimden sonra verilsin' talebini 25 Ocak Çarşamba günü karara bağlayacak. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T14:22+0300

2023-01-23T14:22+0300

2023-01-23T14:56+0300

politika

anayasa mahkemesi

hdp

kapatma

parti kapatma

kapatma davası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044463321_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_034c1002e573e534c1806255abcacb55.jpg

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu bu hafta karara bağlaması bekleniyor. AYM, 25 Ocak'ta talebi görüşecek.HDP'nin kapatılması istemli davada, Eş Genel Başkan Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıklamıştı.Anayasa Mahkemesi'nde başvuruyla ilgili görevlendirilen raportör çalışmasını sürdürüyor. Yüksek Mahkeme'de görülen bir kapatma davasında ilk kez yapılan başvuruyla ilişkin raportör raporunun tamamlamasının ardından üyelerin, başvuruyu bu hafta içinde ele alması öngörülüyor.Hazine yardımı hesaplarına bloke konmuştuCeza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına hükmetmiş ve partiye buna ilişkin savunma yapması için bir aylık süre vermişti.Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, AYM Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anayasa mahkemesi, hdp, kapatma, parti kapatma, kapatma davası